120 miljoen voor aanleg van warmtenetten en bouw ouderenwoningen

Het kabinet investeert de komende jaren bijna 120 miljoen euro in de aansluiting van huurwoningen op warmtenetten en de bouw van ouderenwoningen. Het gaat om 77 miljoen euro voor warmtenetten en 40 miljoen euro voor ouderenwoningen. Dat maakt het kabinet bekend in de Voorjaarsnota, de update van de (VRO-)begroting van 2025 en de daaropvolgende jaren.

Het kabinet stelt 77 miljoen euro beschikbaar voor de aansluiting van huurwoningen op warmtenetten. Deze subsidie draagt bij aan de realisatie van nieuwe warmtenetten en helpt bij het aardgasvrij maken van woningen. Het bedrag komt vanaf het najaar van 2026 beschikbaar voor de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH). De SAH verleent subsidies aan sociale en particuliere verhuurders en gemengde VVE’s.

In 2027 besteedt het kabinet 40 miljoen euro aan het stimuleren van de bouw van geclusterde woonvormen voor ouderen. Passende huisvesting voor ouderen is een belangrijke prioriteit van dit kabinet. Met dit geld kunnen woningcorporaties, marktpartijen, burgerinitiatieven en zorgaanbieders ontmoetingsruimten voor ouderen realiseren, ook wanneer zij zware zorg nodig hebben. De middelen mogen besteed worden aan ontmoetingsruimten in zowel nieuwe als bestaande gebouwen. Het bedrag komt beschikbaar in de nieuwe tranche van de Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting (SOO), die later dit jaar opengesteld wordt.