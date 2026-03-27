150 miljoen voor agrarische ondernemers en natuurherstel

In de Voorjaarsnota wil het kabinet 150 miljoen euro vrijmaken voor maatregelen die agrarische ondernemers ondersteunen en de natuur versterken. Met deze investering kan het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) direct aan de slag met enkele belangrijke opgaven, vooruitlopend op de invulling van de resterende 20 miljard euro die dit kabinet beschikbaar heeft gesteld.

Versnelling van natuurherstel

Een gezonde natuur is belangrijk voor ons allemaal. Het zorgt onder andere voor vruchtbare landbouwgrond, voldoende schoon water én zorgt voor ruimte voor vergunningverlening. Dat biedt perspectief voor zowel boeren als de economie. Natuurherstel is een van de belangrijkste prioriteiten van dit kabinet. Daarom wil het kabinet 60 miljoen euro investeren in versneld natuurherstel. De inzet richt zich onder andere op hydrologisch herstel: het verbeteren van waterlopen, sloten en grondwaterstanden. Hiermee wordt schade door droogte en wateroverlast beperkt. Ook wordt ingezet op de aanpak van invasieve exoten, die schade kunnen veroorzaken aan natuur en landbouw.

Daarnaast wil het kabinet provincies in 2026 en 2027 jaarlijks alvast 16 miljoen euro extra toekennen voor beheer en onderhoud van natuurgebieden. Ook in Caribisch Nederland wordt dit jaar gewerkt aan versterking van de natuur, waarvoor 7,5 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld.

Ruimte voor innovatie en ondernemerschap

De Nederlandse landbouwsector staat internationaal bekend om zijn innovatiekracht en wil verder verduurzamen. Het kabinet ondersteunt dit met gerichte investeringen. Zo wordt 4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor experimenteerlocaties, zodat initiatieven zoals de Boerderij van de Toekomst zich verder kunnen ontwikkelen. Ook gaat 7 miljoen euro naar de doorontwikkeling van doelsturing. Daarmee krijgen boeren meer ruimte om op basis van hun eigen vakmanschap en ondernemerschap te sturen op doelen.



Voor gewasbescherming is 13,6 miljoen euro voorzien. Hiermee wordt de achterstand in toelatingsaanvragen voor groene middelen versneld weggewerkt. Daarnaast wordt een benchmarkingsysteem verder ontwikkeld, komt er een nieuw praktijkprogramma voor plantgezondheid en wordt een sectorplan voor een gebiedsgerichte aanpak van normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater uitgewerkt en uitgevoerd.

Ook wil het kabinet 6 miljoen euro beschikbaar stellen voor mestvergisting. Daarmee wordt dierlijke mest omgezet in biogas: een duurzame energiebron die bijdraagt aan het verminderen van broeikasgassen. Tegelijk draagt deze aanpak bij aan een circulair gebruik van meststoffen en vermindert het de afhankelijkheid van kunstmest. Dit versterkt het verdienvermogen van boeren. Met deze investering wordt deze ontwikkeling de komende periode actief gestimuleerd, onder meer via subsidies.

Groei van de biologische markt

De subsidieregeling voor het vergroten van de afzet van biologische landbouwproducten (Vabiola) blijkt zeer populair. Op de eerste dag was het volledige budget van 3,7 miljoen euro al aangevraagd. Door het budget te verhogen met 6 miljoen euro kunnen meer samenwerkingen worden ondersteund en krijgt de biologische markt ruimte om verder te groeien.

Dierenwelzijn

Voor dierenwelzijn is 10 miljoen euro voorzien. Het kabinet wil dat zowel landbouwhuisdieren als gezelschapsdieren goed worden verzorgd, met verantwoordelijkheid voor bedrijven en eigenaren. Dit wordt ondersteund met voorlichting en betere registratie van bijtincidenten, en een pre-aanschafcursus voor hondeneigenaren.

Voor de veehouderij zijn afspraken vastgelegd in het convenant dierwaardige veehouderij, samen met sectoren, ketenpartijen en de Dierenbescherming. De uitvoering wordt ondersteund met onderzoek, pilots en ketensamenwerking.

Aandacht voor mentale ondersteuning

Tot slot is er aandacht voor de mensen achter de bedrijven. Daarom wil het kabinet 3,9 miljoen euro beschikbaar stellen voor Taboer, een organisatie die mentale problemen bij boeren en tuinders bespreekbaar maakt en ondersteuning biedt.