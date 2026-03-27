Benoemingen bij Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie worden dhr. mr. Th. (Thomas) Veling, dhr. mr. M.J.M. (Maarten) van der Weijden en dhr. mr. M.W. (Menno) Zandbergen tot plaatsvervangend lid benoemd. De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Bruggen van Justitie en Veiligheid ingestemd met de voordracht voor de benoemingen. De benoemingen zullen ingaan op de dag dat het Koninklijk Besluit wordt getekend. De plaatsvervangend leden kennen geen vaste standplaats maar worden ingezet waar de behoefte is.

Mr. Veling is rechter bij de rechtbank Rotterdam en raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hij was eerder al een periode rechter bij het Gemeenschappelijk Hof met als standplaats Curaçao. Daarvoor werkte hij als raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam.

Mr. van der Weijden is raadsheer in het gerechtshof Den Haag. Daarvoor werkte hij als advocaat.

Mr. Zandbergen is raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Ook hij was al een periode lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, met als standplaats Curaçao. Daarvoor werkte hij als rechter bij de rechtbank Noord-Holland en als bedrijfsjurist bij het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba verzorgt de rechtspraak op de eilanden. De rechters bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie behandelen civiele zaken, strafzaken en bestuursrechtelijke zaken (waaronder belastingzaken), zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Ook is het Gemeenschappelijk Hof betrokken bij bijzondere rechtspraakcolleges (zoals voor ambtenarenzaken) en bij colleges die belast zijn met tuchtrechtspraak. Het Hof bestaat uit rechters in lokale dienst en uitgezonden rechters.