Gastgezinnen ontvangen per 1 mei 2026 €150 voor huisvesten asielzoeker of statushouder

Per 1 mei 2026 ontvangen gastgezinnen die via Takecarebnb geworven zijn €150 per maand voor de periode dat een asielzoeker of statushouder bij hen verblijft. De minister van Asiel en Migratie, Bart van den Brink, heeft besloten om een pilot te draaien van één jaar, startend op 1 mei 2026. De pilot volgt na een toezegging aan het Tweede Kamerlid Van Dijk (SGP) om mogelijkheden voor een vrijwilligersvergoeding voor gastgezinnen te verkennen.

Extra gastgezinnen

Met de vergoeding van €150 per maand denkt Takecarebnb 50 extra gastgezinnen per jaar te kunnen vinden. Nu zijn dat er al zo’n 500. Het invoeren van een vrijwilligersvergoeding biedt verschillende voordelen. Bijvoorbeeld het verlagen van financiële drempels voor gastgezinnen, het verminderen van druk op COA-opvang, het geven van een impuls aan particuliere initiatieven en de erkenning van de inzet van gastgezinnen.

Minister Van den Brink: “Extra gastgezinnen zijn met de aanhoudende druk op de opvang zeer welkom. Door aan gastgezinnen een vrijwilligersvergoeding toe te kennen, kunnen de meerkosten die zij maken door een logé in huis te nemen worden gedekt. In deze pilot kan worden bezien of een vrijwilligersvergoeding daadwerkelijk voor meer gastgezinnen zorgt. Ook wordt hiermee de inzet van gastgezinnen erkend.”

Participatie

Logeren bij gastgezinnen bevordert de participatie en integratie door bijvoorbeeld het leren van Nederlands en het opbouwen van sociale contacten. Dit kan helpen bij het vinden van betaald werk of vrijwilligerswerk.



De pilot wordt in het voorjaar van 2027 geëvalueerd.