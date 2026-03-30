Genomineerden Jos Brink Prijs 2026

De genomineerden voor de Jos Brink Oeuvreprijs en de Jos Brink Innovatieprijs zijn bekend. Een onafhankelijke jury onder leiding van Duncan Lawrence heeft voor de Oeuvreprijs Splinter Chabot, Pim Lammers en Fleur Pierets geselecteerd. Remco Boxelaar, Romy Rock en Junior van Keulen zijn de genomineerde kandidaten om de Innovatieprijs te winnen. De regeringsprijzen worden op zondag 19 april in de Rotterdamse Maassilo uitgereikt door Judith Tielen, staatssecretaris voor Onderwijs en Emancipatie.

De Jos Brinkprijs is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Jos Brink Oeuvre Prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan een persoon, groep of instelling die een fundamentele bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de positie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mannen en vrouwen, transgender personen en intersekse personen in de samenleving. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 10.000,- en een kunstwerk.

De Jos Bink Innovatieprijs is een tweejaarlijkse aanmoedigingsprijs voor een persoon of organisatie, die zich op inspirerende wijze inzet voor de verbetering van acceptatie en veiligheid van lhbtiq+personen in de samenleving. De prijs dient ter aanmoediging om hun voorbeeldfunctie voort te zetten. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000,-.

Staatssecretaris Judith Tielen: Iedereen is gelijkwaardig in ons land, ongeacht van wie je houdt. Helaas ervaren niet alle mensen dat als vanzelfsprekend. Ik kijk er daarom naar uit om de Jos Brinkprijs uit te reiken aan diegene die zich krachtig en op eigen wijze inzet voor gelijkwaardigheid van lhbtiq+. Spannend of het Splinter Chabot, Fleur Pierets of Pim Lammers wordt!

Genomineerden Oeuvreprijs

Voor de Oeuvreprijs heeft de jury Splinter Chabot genomineerd, bekend als schrijver, programmamaker en presentator. Splinter Chabot zet zich in voor de queer community door middel van zichtbaarheid, openhartige verhalen over identiteit en het creëren van herkenning. Met zijn werk biedt hij steun aan zowel queer jongeren en volwassenen. Ook in zijn TV programma "Lieve SPLNTR!" komen queer thema’s aan bod en bespreekt hij vragen over uit de kast komen, ruzie met ouders en antihomogeweld. Hoe jong hij ook is, hij heeft al op een zeer positieve manier veel impact gemaakt voor de queer community.

Ook Fleur Pierets is door de jury genomineerd. Na het verlies van haar partner maar ook tijdens hun samenzijn zette Fleur Pierets rouw, liefde en ongelijkheid om in activisme met grote impact. Met haar internationale huwelijksactie en publieke verhalen maakte zij pijnlijk zichtbaar hoe ongelijk de positie van lesbische koppels wereldwijd nog steeds is. Haar autobiografische boek Julian werd verfilmd en had haar wereldpremière op het prestigieuze Toronto International Film Festival. Als schrijver, spreker en activist combineert Fleur Pierets kwetsbaarheid met scherpte. De jury vindt haar een voorbeeld van een liefdevolle activist.

De derde genomineerde is Pim Lammers. Hij is auteur en ook zeer betrokken bij inclusieve cultuurinitiatieven. Met zijn boeken is Pim Lammers een van de meest zichtbare en invloedrijke kinderboekenschrijvers wanneer het gaat om lhbtqi+ thema’s. Hij is ook initiatiefnemer van queerboeken.nl: Hét Nederlandse platform voor lhbtq+ literatuur: een plek waar jonge lezers en hun leraren diversiteit kunnen vinden en verkennen. De jury is heel benieuwd wat hij nog meer gaat doen. Want het is een zwaar begin geweest.

Genomineerden Innovatieprijs

Voor de Oeuvreprijs heeft de jury Remco Boxelaar, Romy Rock en Junior van Keulen genomineerd. Remco Boxelaar is de oprichter van Corporate Queer, waarmee een brug slaat tussen activisme en het bedrijfsleven. De jury vindt het mooi dat hij vooroordelen onder de aandacht brengt en met zijn inzet weet tegen te gaan.

Daarnaast is Romy Rock genomineerd. Zij is oprichter van Queer gym, een sportschool voor queer en trans mensen waar geen concessies worden gedaan aan veiligheid of inclusie. Met Queer gym maakt Romy Rockx voor veel mensen het verschil tussen je aanpassen om te overleven of jezelf mogen zijn.

De jury vindt het heel belangrijk dat met Queer Gym een plek is ontstaan waar queer personen veilig kunnen sporten. En waar er geen probleem is met m/v kleedkamers voor trans personen.

De laatste genomineerde is Junior van Keulen. Als creatief directeur van Club NYX creëert Junior van Keulen ruimte voor queer makers, performers en communities. Door zorgvuldig gecureerde programma’s, het actief ondersteunen van nieuw talent en het verankeren van queer waarden in de organisatie zelf, draagt Junior bij aan een nachtleven dat niet alleen representatief is, maar ook duurzaam en betekenisvol. Die inzet gaat verder dan programmering en richt zich op community-building, emancipatie en het normaliseren van diverse queer identiteiten.

Jury

De jury voor de Jos Brinkprijs 2026 bestaat uit de voorzitter Duncan Laurence (singer songwriter), en de juryleden Lot Mulder (influencer @dehaarclipvanmarieclaire) en Mandy Woelkens (programmamaker en presentator).

De prijs is vernoemd naar Jos Brink (1942-2007), een voorvechter van de acceptatie en emancipatie van lhbtiq+ personen, die openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit. In 2021 is de Oeuvreprijs uitgereikt aan Glenn Helberg, de Innovatieprijs ging naar Naomie Pieter.