Collectiestukken uit Wereldmuseum terug naar Indonesië

Nederland geeft 2 objecten uit de collectie van het Wereldmuseum terug aan Indonesië op advies van de Commissie Koloniale Collecties. Het gaat om een beeld van de god Shiva uit de 13de eeuw en een steen met inscriptie, bekend als de Prasasti Damalung. Beide zijn in de 19deeeuw zonder toestemming vanuit Indonesië naar Nederland gebracht. De objecten gaan naar het Museum Nasional Indonesia in Jakarta.

De ondertekening van de overdrachtsovereenkomst door de ambassadeur van Indonesië, Laurentius Amrih Jinangkung, en directeur-generaal Cultuur en Media, Youssef Louakili, vindt plaats op 31 maart op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Teruggave van gemeente Rotterdam

Naast de teruggave van de 2 objecten uit de Rijkscollectie geeft de gemeente Rotterdam een koran uit de collectie van het Wereldmuseum Rotterdam terug aan Indonesië. Bij plunderingen in het huis van de Acehse verzetsleider Teuku Umar (1854-1899) is de koran buitgemaakt door Nederlandse militairen.

De Commissie Koloniale Collecties heeft geadviseerd deze 3 objecten terug te geven. Dat advies, gebaseerd op herkomstonderzoek door het Wereldmuseum, is in nauw overleg met Indonesische partners tot stand gekomen, en past binnen het beleid voor koloniale collecties.

Bijdrage herstel historisch onrecht

Nederland geeft cultuurgoederen terug die tijdens de koloniale periode onvrijwillig uit bezit zijn geraakt. Landen van herkomst kunnen een teruggaveverzoek indienen, waarover de onafhankelijke commissie vervolgens advies uitbrengt. De teruggave van cultuurgoederen uit een koloniale context is een bijdrage aan het herstel van dit historisch onrecht.

Met deze 4e teruggave aan Indonesië geeft Nederland verdere invulling aan het teruggavebeleid voor koloniale collecties. In september 2025 besloot voormalig minister Gouke Moes tot teruggave van de Dubois-collectie uit Naturalis Biodiversity Center. In december 2025 werden de eerste 4 belangrijke topstukken, waaronder een schedelkapje, teruggegeven aan Indonesië. Op dit moment wordt gewerkt aan de verdere overdracht van deze omvangrijke collectie.