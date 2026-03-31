Nieuwe aanvraagtijdvakken SLIM-mkb bekend

Mkb-ondernemers en samenwerkingsverbanden kunnen binnenkort opnieuw subsidie aanvragen via de SLIM-regeling. Met deze regeling kunnen ondernemers investeren in leren en ontwikkelen binnen hun bedrijf. Denk aan het opstellen van een opleidingsplan of het invoeren van een methode voor ontwikkelgesprekken.

Nieuwe aanvraagtijdvakken in 2026

Voor mkb-ondernemingen zijn er in 2026 twee tijdvakken:

van 7 april 9.00 uur tot en met 4 mei 17.00 uur

van 10 augustus 9.00 uur tot en met 7 september 17.00 uur

Voor het tijdvak van april 2026 is het subsidieplafond vastgesteld op € 11 miljoen.

Voor samenwerkingsverbanden is er één tijdvak in 2026:

van 8 juni 9.00 uur tot en met 6 juli 17.00 uur

Loting bij samenwerkingsverbanden

De volgorde van behandeling voor de samenwerkingsverbanden verandert. Aanvragen worden niet langer behandeld op volgorde van binnenkomst, maar voortaan via loting.

De wijziging is nodig omdat het budget voor samenwerkingsverbanden vorig jaar binnen enkele minuten na opening was uitgeput. Veel aanvragers kwamen daardoor niet aan bod. Met de werkwijze van loting wordt het aanvraagtraject hetzelfde als bij aanvragen van mkb-ondernemingen.

Meer informatie en aanvragen

Wilt u gebruikmaken van de SLIM-regeling? Houd dan de publicatie in de Staatscourant en de website van UVB in de gaten voor de officiële openstellingen en wijzigingen. Op de website van UVB vindt u ook inspirerende voorbeelden, de voorwaarden en het aanvraagformulier.