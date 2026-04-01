€ 135 miljoen voor circulaire textiel-tot-textiel recycling: impuls voor duurzame industrie in Nederland

Het kabinet investeert € 135 miljoen in het innovatieve textiel-tot-textiel recyclingbedrijf Reju via de Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie (NIKI). Met deze steun zet Nederland een belangrijke stap in de verduurzaming van de industrie én de versnelling van de circulaire economie.

Met de subsidie kan Reju de zogeheten Regeneration Hub One bouwen op het Chemelot Industrial Park. In deze fabriek wordt afgedankt textiel op grote schaal verwerkt tot nieuwe grondstoffen voor textielproductie. Daarmee wordt een hoeveelheid gerecycled die vergelijkbaar is met ongeveer 300 miljoen kledingstukken per jaar.

Stientje van Veldhoven (Klimaat en Groene Groei): “Met deze subsidie ondersteunen we precies de industrie van de toekomst: schoon, circulair en economisch sterk. Projecten zoals dat van Reju laten zien dat verduurzaming en innovatie hand in hand gaan, en dat Nederland een koploper kan zijn in circulaire productie. Dit is een voorbeeld van hoe we in Nederland werken aan een toekomstbestendige industrie. We bouwen aan ketens waarin grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt en waarin economische groei samengaat met klimaatdoelen.”

Versnelling van CO₂-reductie en circulariteit

Het project van Reju richt zich specifiek op het recyclen van moeilijk verwerkbare textielstromen met polyester. Door deze materialen om te zetten in hoogwaardige circulaire grondstoffen voor nieuw polyester, wordt de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen verminderd en kan de uitstoot aanzienlijk worden verlaagd. De nieuwe materialen kennen naar verwachting circa 50% minder CO₂-uitstoot dan conventioneel polyester.

Nieuwe standaard voor circulaire industrie

De komst van deze fabriek op het Chemelot Industrial Park is een belangrijke eerste stap voor Nederland. Het wordt de eerste grote installatie waar oud textiel wordt omgezet in grondstof voor nieuw textiel van hoge kwaliteit. Zo blijft textiel langer in gebruik en wordt voorkomen dat waardevolle materialen worden verbrand of weggegooid.

Het project maakt Nederland ook aantrekkelijker voor duurzame industrie. Dankzij de goede infrastructuur, aanwezige kennis en samenwerking op Chemelot kan deze technologie snel worden opgeschaald.