Start internetconsultatie belastingmaatregelen om startups en scale-ups te ondersteunen

Vandaag start een internetconsultatie om 2 belastingmaatregelen die startups en scale-ups in Nederland ondersteunen. Er komt een nieuwe regeling die het aantrekkelijker maakt om medewerkers te belonen met opties op aandelen in het bedrijf. Daarnaast wordt de definitie van startups en scale-ups voor box 3 aangepast zodat deze beter aansluit bij de praktijk. De internetconsultatie loopt tot en met 29 april.

In overleg met de startup en scale-up sector zijn er 2 verbeterpunten geïdentificeerd die het ondernemingsklimaat voor deze bedrijven in Nederland kunnen verbeteren. Het 1e punt betreft het moment dat medewerkers belasting moeten betalen over hun aandelenopties. Veel startups en scale-ups bieden hun medewerkers loon in de vorm van aandelenopties. Op dit moment betalen zij belasting zodra de aandelen die uit de opties worden verkregen verhandelbaar worden, ook als de aandelen niet direct verkocht worden. Het 2e punt gaat om het beter laten aansluiten van de definitie voor startups en scale-ups bij de praktijk. Beide verbeterpunten worden met dit voorstel aangepakt.

Aandelenoptieregeling

Onderdeel van de internetconsultatie is de nieuwe regeling die het voor startups en scale-ups aantrekkelijker maakt om medewerkers te belonen met opties op aandelen in het bedrijf. Veel startups en scale-ups hebben weinig financiële middelen om talent in de opstartfase te belonen met een concurrerend salaris, maar willen wel een aantrekkelijke werkgever zijn en talent aan zich binden. Daarom bieden zij vaak de mogelijkheid tot beloning in de vorm van opties op aandelen in het bedrijf. De belastingheffing wordt met dit voorstel uitgesteld tot het moment waarop de aandelen die worden verkregen uit de opties daadwerkelijk worden verkocht (en het voordeel gerealiseerd wordt), ook als de werknemer in de tussentijd uit dienst gaat. Daarnaast wordt het belastbare bedrag voor 65% meegenomen in de belastingheffing. De regel dat maar 65% van het voordeel wordt belast geldt alleen voor de periode dat de werkgever wordt aangemerkt als een startup of scale-up. In het voorstel wordt ook geregeld dat een werknemer die opties krijgt in de startup of scale-up van zijn werkgever niet slechter af is dan is onder de reguliere regeling voor aandelenopties Zo kan deze werknemer nog steeds kiezen voor belastingheffing bij het verhandelbaar worden van de aandelen.

Nieuwe definitie van startups en scale-ups voor box 3

Het kabinet werkt aan de invoering van een nieuw stelsel in box 3. In het nieuwe stelsel betalen belastingplichtigen over hun daadwerkelijke rendement, maar kent een uitzondering voor aandelen in startende ondernemingen. De huidige definitie sluit op dit moment onvoldoende aan bij de kenmerken van startups en scale-ups. Daarom is gewerkt aan een betere definitie. De nieuwe definitie van startups houdt rekening met de specifieke kenmerken van startups zoals innovatie en schaalbaarheid.

Indien een bedrijf aan de nieuwe definitie voldoet, dan krijgt zij van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een beschikking. Met deze beschikking worden de aandelen in de startup of scale-up in het nieuwe stelsel voor box 3 niet belast volgens een vermogensaanwasbelasting, maar volgens een vermogenswinstbelasting. Dit betekent dat er pas belasting betaald hoeft te worden over de waardeontwikkeling van de aandelen bij verkoop.

Vervolg

Het kabinet vindt het belangrijk om inbreng van externe partijen en betrokkenen mee te wegen, voordat het voorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Reageren op de internetconsultatie kan van 1 tot en met 29 april via www.internetconsultatie.nl/startups. Het streven is de aandelenoptieregeling per 1 januari 2027 in werking te laten treden. Het is de bedoeling dat de nieuwe definitie voor box 3 meteen bij beoogde invoeringsdatum van het nieuwe box 3-stelsel in 2028 gebruikt kan worden. Momenteel wordt het wetsvoorstel voor het nieuwe stelsel behandeld door de Eerste Kamer. Met deze nieuwe definitie wordt een belangrijke verbetering aangebracht aan het nieuwe stelsel. Daarnaast kijkt het kabinet naar andere verzachtingen voor het nieuwe stelsel. Voor de nieuwe regeling voor medewerkersparticipaties geldt dat de Europese Commissie eerst nog toestemming moet geven voor de regeling. Dit is nodig om te voorkomen dat de regeling wordt aangemerkt als ongeoorloofde staatssteun.