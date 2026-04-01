Subsidie voor verduurzamen en verbeteren in Groningen met 5 jaar verlengd

De subsidieregeling ‘Verduurzaming, onderhoud en verbetering gebouwen aardbevingsgebied Groningen’ (hierna: subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen) is met vijf jaar verlengd. Met deze subsidie kunnen woningeigenaren investeringen doen in hun woning die ze misschien uitgesteld hebben doordat ze wachten op versterking of herstel van de aardbevingsschade aan hun huis. De subsidie loopt door tot en met 31 mei 2031. Er is voldoende geld beschikbaar voor iedereen die in aanmerking komt voor deze subsidie.

Subsidie voor woningverbetering

Het doel van de subsidie is het verbeteren van de kwaliteit en de verduurzaming van woningen in de regio. Eigenaren kunnen bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor het oplossen van achterstallig onderhoud. Ook kan de subsidie ingezet worden voor verduurzamen en meer wooncomfort. Zo kan het geld gebruikt worden voor het verbouwen van de keuken of het kopen van zonnepanelen.

4 varianten van de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen

De subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen bestaat uit 4 varianten:

subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen € 7.000, € 10.000, € 13.000 en € 17.000.

Woningeigenaren in aangewezen postcodegebieden die niet binnen de versterkingsoperatie vallen, kunnen tot maximaal € 10.000 euro subsidie aanvragen.

Eigenaren waarvan de woning is opgenomen in de versterking van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) kunnen de subsidie van € 7.000 of € 17.000 aanvragen.

Woningeigenaren die hebben gekozen voor een herbeoordeling kunnen ook de subsidie van € 13.000 aanvragen.

Verlenging van 5 jaar

Omdat de versterkingsoperatie in Groningen nog niet afgerond is, is ook de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen langer aan te vragen. Alle varianten van de subsidie zijn daarom met 5 jaar verlengd. De subsidie(s) zijn aan te vragen tot en met 31 mei 2031.

Ook subsidie Blok B verlengd

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor de regeling ‘Verduurzaming, onderhoud en verbetering gebouwen aardbevingsgebied Groningen’. 5 gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ‘Blok B’-subsidie. Deze subsidie is voortgekomen uit bestuurlijke afspraken die met de regio zijn gemaakt op 6 november 2020. Het doel hiervan is het oplossen van verschillen die ontstonden door de nieuwe versterkingsnormen in 2020. De eigenaren die hiervoor in aanmerking komen, zijn hier in het verleden al door hun gemeenten over geïnformeerd. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen en Oldambt hebben besloten om ook deze subsidie te verlengen tot en met 31 mei 2031.

Subsidie aanvragen

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) blijft de regelingen uitvoeren. Alle subsidies zijn te vinden op de website van het SNN.