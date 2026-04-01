TNO-loket voor zwaar werk opent op 1 april

Op 1 april opent het loket van het TNO Expertisecentrum Zwaar Werk. Cao-partijen kunnen vanaf dan hun onderbouwde afbakening van zwaar werk voor hun regeling voor vervroegd uittreden (RVU) indienen bij TNO. TNO toetst deze onderbouwing en geeft advies.

Duidelijkheid over afbakening zwaar werk

Sommige werknemers met zwaar werk kunnen niet gezond doorwerken tot de AOW-leeftijd. Werkgevers en werknemers kunnen dan een RVU-regeling afspreken. Zij maken afspraken over de voorwaarden. Een belangrijk onderdeel daarvan is het vaststellen wie hiervoor in aanmerking komt, en de onderbouwing daarvan. Het loket van TNO helpt hierbij en bekijkt of de afbakening op zwaar werk zorgvuldig en goed onderbouwd is.

Hoe werkt het loket?

Cao-partijen dienen hun onderbouwde afbakening van de RVU-doelgroep in bij TNO. TNO beoordeelt deze onderbouwing en geeft hierover een advies.

Cao-partijen kunnen een eigen aanpak gebruiken om zwaar werk in hun sector of bedrijf te bepalen. TNO stelt ook een methodiek beschikbaar om werkbelasting in kaart te brengen. Deze kunnen sectoren en bedrijven benutten voor het gesprek over zwaar werk, duurzame inzetbaarheid en RVU.

Bij de beoordeling kijkt TNO onder andere naar:

de belasting in het werk, zoals werktijden (bijvoorbeeld nachtwerk), fysieke en mentale belasting en werkomgeving;

of deze belasting leidt tot een verhoogd risico op gezondheidsschade;

in hoeverre risico’s te beperken zijn met maatregelen op het werk;

of de juiste deskundigheid is gebruikt bij het vaststellen van de risico’s.

Het advies van TNO laat zien in hoeverre de afbakening aan de criteria voldoet en kan handvatten geven voor verbetering. Ook biedt het aanknopingspunten om te werken aan duurzame inzetbaarheid.

Cao-partijen blijven zelf verantwoordelijk voor wie er onder de regeling valt en bepalen hoe zij met het advies omgaan. Uiterlijk in 2028 geven zij aan hoe zij het advies hebben gebruikt.

Sociale partners en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid volgen dit proces.

Wat is een RVU-regeling?

Een RVU-regeling is een afspraak waarmee werknemers maximaal drie jaar voor hun AOW-leeftijd kunnen stoppen met werken. Zij ontvangen dan een uitkering van de werkgever. Tot een vastgesteld bedrag hoeft de werkgever hierover geen extra belasting te betalen.

In 2026 is dit bedrag € 2.357 bruto per maand. Voor knellende situaties, zoals werknemers met een laag inkomen of weinig aanvullend pensioen, is er € 300 bruto per maand extra ruimte.

Tegelijkertijd werken kabinet en sociale partners aan een agenda voor duurzame inzetbaarheid om gezond langer doorwerken te bevorderen. De agenda richt zich op het voorkomen of verlichten van zwaar werk, bijvoorbeeld door innovatie. En het faciliteren van een tijdige overstap van zwaar naar lichter werk.

Kennisprogramma van Expertisecentrum Zwaar Werk

Het Expertisecentrum Zwaar Werk van TNO voert ook een kennisprogramma uit. Het doel is om kennis te verzamelen en te delen over zwaar werk, RVU en duurzame inzetbaarheid.

Meer informatie

Cao-partijen kunnen vanaf 1 april gebruikmaken van het loket. Meer informatie over de voorwaarden en werkwijze is te vinden via de website van TNO en de Stichting van de Arbeid.