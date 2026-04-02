Benoemingen en herbenoemingen SER

Per 1 april 2026 wordt de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) Kim Putters herbenoemd voor de wettelijke periode van 2 jaar. Dat heeft de ministerraad vandaag besloten, op voordracht van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Hans Vijlbrief. Tegelijkertijd worden ook de andere kroonleden en hun vervangers herbenoemd. Daarnaast worden 2 nieuwe kroonleden benoemd.

De SER bestaat voor twee derde uit leden van werkgevers- en werknemersorganisaties en voor een derde uit door de Kroon benoemde leden. Kroonleden functioneren vanuit hun deskundigheid als bruggenbouwers tussen werkgevers- en werknemersleden.

Nieuw benoemde kroonleden

mw. prof. dr. K.E.H. Maas

dhr. prof. dr. D.J. van Vuuren

Karen Maas is Academisch directeur van het Impact Centre Erasmus (ICE) en Hoogleraar Accounting and Sustainability aan de Open Universiteit Heerlen. Ook is zij lid van het Sustainable Finance Lab.

Daniël van Vuuren is algemeen directeur bij SEO Economisch Onderzoek en Hoogleraar Sociale Zekerheid en Economie aan Universiteit Tilburg. In het verleden was hij lid van de Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 en hoofd publieke financiën, arbeid, onderwijs en pensioenen en sociale zekerheid bij het CPB.

Herbenoemde kroonleden