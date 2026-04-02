Tweede Kamer stemt in met het wetsvoorstel invoering Europees Asiel- en Migratiepact

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel waarmee de Nederlandse wetgeving wordt aangepast aan het Europese Asiel- en Migratiepact. Zo is Nederland een stap dichter bij de invoering van het pact, dat op 12 juni in werking treedt.

Minister Van den Brink: “Dit is de meest ingrijpende aanpassing van het Nederlandse asielbeleid in bijna 30 jaar. Een belangrijke stap naar 1 Europees asielbeleid en meer grip op wie er naar Nederland komt.”

Europees Asiel- en Migratiepact

Met het pact wordt binnen de Europese Unie een gezamenlijk asielsysteem ingevoerd. Zo gelden vanaf 12 juni in alle lidstaten dezelfde afspraken over asiel.

Er komt een verplichte grensprocedure voor asielzoekers die weinig kans maken op bescherming of een risico vormen voor de openbare orde. Deze procedure moet ervoor zorgen dat sneller duidelijk wordt of iemand recht heeft op bescherming binnen de EU. Daardoor kan ook direct vanuit de buitengrens worden gewerkt aan terugkeer en wordt voorkomen dat mensen binnen de EU doorreizen.

Tegelijkertijd worden nationale asielprocedures binnen de EU meer gelijkgetrokken. Er komen vaste termijnen voor het behandelen van aanvragen, zodat in alle lidstaten sneller en op dezelfde manier wordt beslist over asielverzoeken.

Het Pact bevat ook afspraken over onderlinge solidariteit tussen landen. Daarmee kan hulp worden geboden als een lidstaat onder druk komt te staan. De komende tijd blijven we samen met betrokken organisaties werken aan een succesvolle implementatie van het Pact.