Meer eilandsraadsleden en eilandgedeputeerden Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Eric van der Burg, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gaat verder met het verstevigen van de eilandsraden door het verhogen van het aantal eilandsraadsleden en eilandgedeputeerden en wil dat de Verhogingswet op tijd in werking treedt voor de eilandsraadverkiezingen in maart 2027. Op deze manier worden de inwoners nog beter vertegenwoordigd in de eilandsraad. Daarnaast is het aantal eilandgedeputeerden nu te laag voor de hoeveelheid werk. De Verhogingswet zal de bestuurskracht van de eilanden ten goede komen.

Het gaat om de verhoging van het aantal eilandsraadsleden en eilandgedeputeerden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Na de afronding van de verschillende stappen die in het wetsvoorstel zijn opgenomen, wordt het aantal eilandsraadleden en gedeputeerden bepaald door het aantal inwoners, net zoals in de gemeenten van Europees Nederland.

Ondersteuningsprogramma

De afgelopen periode heeft de staatssecretaris gesproken met de eilandsraden en bestuurscolleges van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Uit de gesprekken blijkt dat zij positief staan tegenover de uitbreiding. In de gesprekken is een aantal aandachtspunten benoemd over zoals bijvoorbeeld de ondersteuning van de griffies en eilandsraden en kosten van de huisvesting. De staatssecretaris heeft hier begrip voor en blijft de komende tijd in gesprek met de eilandsbesturen hierover.

Staatssecretaris Van der Burg gaat verder met het uitvoeren van de in De Bilt overeengekomen ondersteuningsmaatregelen. Zo start binnenkort een programma voor aspirant-politici via ProDemos en Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) op Bonaire, Sint Eustatius en Saba om hen te informeren en enthousiasmeren om lokaal politiek actief te worden. De staatssecretaris is bereid om de eilandsbesturen tegemoet te komen voor de financiële gevolgen die dit wetsvoorstel rechtstreeks heeft voor de huisvesting.

Het voornemen van de staatssecretaris om verder te gaan met de Verhogingswet staat in de nota, naar aanleiding van het verslag bij de Verhogingswet, die op 9 april naar de Tweede Kamer commissie Koninkrijsrelaties is gestuurd.