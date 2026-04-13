Minister-president Jetten bezoekt minister-president Starmer van het Verenigd Koninkrijk

Minister-president Jetten brengt dinsdag 14 april 2026 in Londen een kennismakingsbezoek aan minister-president Starmer van het Verenigd Koninkrijk. Het bezoek staat in het teken van de goede bilaterale banden tussen beide landen, onder meer op het gebied van internationale veiligheid, economie en energie.

Tijdens de ontmoeting op Downing Street 10 zullen minister-president Jetten en minister-president Starmer daarnaast ook spreken over de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Aansluitend nemen zij deel aan een rondetafelgesprek over energie met bedrijven uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Voorafgaand aan de ontmoeting met minister-president Starmer is de minister-president aanwezig bij een drone demonstratie, en neemt hij deel aan een rondetafelgesprek over Europese samenwerking met de denktanks Chatham House, Resolution Foundation en UK in a Changing Europe.