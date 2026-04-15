Defensie verstuurt jaarlijkse dienstplichtbrief

Jongeren die 17 jaar zijn of het dit jaar worden, kunnen vanaf vandaag de dienstplichtbrief op de mat verwachten. Hierin staat dat zij zijn ingeschreven voor de militaire dienstplicht. Van een oproep is geen sprake, omdat Nederland sinds 1997 geen dienstplichtigen meer oproept. Bij de brief zit een digitale enquête om vrijwillig en vrijblijvend in te vullen.

Ook mensen jonger dan 35 jaar die (op)nieuw zijn ingeschreven als Nederlander, krijgen de dienstplichtbrief. De militaire dienstplicht geldt voor iedereen tussen de 17 en 45 jaar. Hoewel de opkomstplicht sinds 1997 is opgeschort, kan de regering in uitzonderlijke situaties dienstplichtigen oproepen. Bijvoorbeeld als er een oorlog uitbreekt.

In de brief staat het militaire registratienummer en verdere uitleg over de dienstplicht. De enquête is via een QR-code in te vullen. Alle ontvangers van de dienstplichtbrief krijgen hiermee informatie over de mogelijkheden om bij Defensie te werken. Zo kunnen ze ontdekken of Defensie bij ze past.

Beschermen bondgenootschappelijk grondgebied

Nederland is weliswaar niet in oorlog, maar in Oost-Europa heerst onrust. Denk onder meer aan de oorlog in Oekraïne. Nederlandse militairen dragen daarom in Oost-Europa bij aan het beschermen van het bondgenootschappelijk grondgebied. Defensie draagt er zo aan bij dat Nederlanders vrij en veilig kunnen leven.

Om dit ook in de toekomst mogelijk te houden, moet Defensie groeien. Doel is om 2030 een krijgsmacht te hebben die uit ongeveer 100.000 mensen bestaat. Het gaat niet alleen om voltijds beroepsmilitairen, maar ook om burgerpersoneel en reservisten. Via initiatieven als het Dienjaar, Defensity College en de Nationale Weerbaarheidstraining (NWT) kunnen ook jongeren een bijdrage leveren.

Vrijblijvend

Invullen van de enquête is dus volledig vrijblijvend. Dat geldt ook voor het achterlaten van contactgegevens. Iedereen beslist zelf of Defensie na het invullen contact mag opnemen. Alle informatie wordt volgens de hiervoor bestaande privacywetgeving bewaard. Ook is er de mogelijkheid gegevens later alsnog te laten verwijderen. Die worden overigens niet gebruikt om deelnemers op te roepen voor dienstplicht.

Meer informatie

