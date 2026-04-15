Nederland en Duitsland verstevigen samenwerking tegen misbruik zwaar vuurwerk

Carola Schouten, voorzitter van het Offensief tegen Explosies, bezoekt vandaag samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Politie en het OM, het ministerie van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen. Doel is het verder verstevigen van de samenwerking met Duitsland in de aanpak van de illegale (online) handel, het vervoer en de opslag van zwaar vuurwerk. En daarmee het tegengaan van aanslagen met explosieven.

Aanslagen met explosieven hebben grote impact en leiden tot zorgen, angst en onrust in beide landen. Het zware vuurwerk dat wordt gebruikt, wordt elders in Europa geproduceerd, veelal in Duitsland opgeslagen en vanuit daar illegaal naar Nederland vervoerd. Daarom is het essentieel dat Nederland en Duitsland hier samen in optrekken.

Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Carola Schouten: “Het gebruik van zwaar vuurwerk voor aanslagen en andere vormen van ondermijnende criminaliteit stopt niet bij de grens. Nederland en Duitsland delen een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om onze dorpen en steden veilig te houden. Alleen door nauwe samenwerking, kennisdeling en een vastberaden gezamenlijke aanpak kunnen we deze dreiging terugdringen en de veiligheid van onze inwoners duurzaam versterken.”

In 2025 vonden er in Nederland 1534 aanslagen met explosieven plaats. De meeste aanslagen worden gepleegd met zwaar vuurwerk dat uitsluitend bedoeld is voor professioneel gebruik en waarvan het bezit door consumenten verboden is. Ook de verkoop van dit vuurwerk aan particulieren is verboden. Het tegengaan van de brede beschikbaarheid en makkelijke verkrijgbaarheid van zwaar vuurwerk is daarom vanaf het begin af aan een belangrijk speerpunt van het Offensief tegen Explosies.

Strengere Europese regelgeving

Samen met andere Europese landen maakt het Offensief zich hard voor strengere Europese regelgeving en aanscherping van de pyrorichtlijn waarin de Europese regels en afspraken over vuurwerk zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld door een verbod in te stellen op de productie van flashbangers of de maximering van de hoeveelheid kruit en flitspoeder in zwaar vuurwerk.