Voortgang Woondeals: kabinet wil sneller bouwen en knelpunten gerichter aanpakken

Het kabinet wil de woningbouw in Nederland versnellen en heeft daarover in het regeerakkoord afspraken gemaakt. Minister Elanor Boekholt-O'Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zal daarom regelmatig met provincies, gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen in overleg gaan. In februari en maart zijn al bestuurlijke overleggen geweest. De minister geeft in haar Kamerbrief over de voortgang van de Woondeals aan dat zij aan de slag gaat met de afspraken over het wegnemen van de belemmeringen en de versnelling van de woningbouw.

Minister Boekholt-O'Sullivan: “Het woningtekort is nog altijd groot. Mensen hebben perspectief nodig op een woning. Dat vraagt dat we sneller bouwen en belemmeringen wegnemen. De Woondeals vormen een stevig fundament. Samen met alle partijen zetten we de komende jaren alles op alles om meer woningen te realiseren, zodat iedereen een thuis kan vinden.”

Plannen voldoende, uitvoering hapert

Sinds 2022 zijn in totaal 340.000 woningen gerealiseerd. Tegelijkertijd verschilt de voortgang sterk per provincie en blijft de bouw op sommige plekken achter.

Tot en met 2030 zijn er op papier genoeg plannen om 100.000 extra woningen per jaar te realiseren. Die plannen dekken nu zo’n 128% van wat er nodig is. Ongeveer 61% daarvan is al vastgesteld of heeft een vergunning. Dat betekent dat er meer plannen bestuurlijk moeten worden goedgekeurd om te zorgen dat het omgevingsplan rond is en vergunningen kunnen worden verleend.

In de praktijk lopen projecten nog vaak vast in lange besluitvormings- en vergunningstrajecten. Daarom is met provincies afgesproken om meer capaciteit in te zetten op het sneller vaststellen en vergunnen van plannen, zodat projecten eerder van de grond komen.

Gerichter sturen via Woondeals

De Woondeals blijven het belangrijkste bestuurlijke instrument om regie te voeren op de woningbouwrealisatie. Via deze afspraken sturen overheden samen met corporaties en marktpartijen op de opgave. Hoeveel woningen, hoe snel, waar, en voor wie gaan we bouwen en hoe lossen we snel knelpunten op.

Tijdens de bestuurlijke overleggen hebben de Woondealpartners hun voorstellen gedeeld over de aanpak van die knelpunten.

Een deel van deze problemen wordt aangepakt via de Taskforce Versnellen Woningbouw en de Taskforce Landbouw, Natuur en Stikstof.

Nieuwe afspraken en vervolg

De Woondeals worden de komende periode vernieuwd met afspraken tot en met 2036. Dat loopt gelijk op met de volkshuisvestingsprogramma’s, die provincies en gemeenten met de Wet versterking regie volkshuisvesting gaan opstellen.

Binnen zes maanden komt de minister met een integraal programma om de woningbouw verder te versnellen.