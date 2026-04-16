Internetconsultatie landelijk huurregister van start

Minister Elanor Boekholt-O’Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is vandaag de internetconsultatie gestart over het voorstel voor een landelijk huurregister. In dit register wordt bijgehouden welke verhuurders actief zijn en welke woonruimten zij verhuren of willen verhuren. Met de consultatie wil de minister onderzoeken of een huurregister meerwaarde heeft, of de opzet zoals geschetst in het voorstel haalbaar is en of er voldoende draagvlak voor het register bestaat in de samenleving.

Ongeveer 40% van de woningen in Nederland is een huurwoning, maar er is nog geen centrale registratie zoals in de koopsector waar eigendom geregistreerd wordt. Een huurregister geeft de overheid meer inzicht in de huurmarkt en helpt bij het maken van gericht beleid. Met informatie uit het register kunnen gemeenten beter toezicht houden, handhaven en sturen op ontwikkelingen in de lokale woningvoorraad. Voor huurders betekent het een versterking van hun informatiepositie; zij kunnen in het register zien of hun verhuurder in het register opgenomen is. Verder ontstaat er door het register ook een eerlijker speelveld voor verhuurders.

Consultatieperiode en vervolg

De internetconsultatie loopt van 16 april t/m 28 mei. De minister wil voor het einde van het jaar een besluit nemen over het vervolg van het register. De ontwikkeling van het register gebeurt in samenwerking met betrokken partijen.