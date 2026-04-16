Kabinet zet in op verbeteren dierenwelzijn in de veehouderij

Het kabinet werkt aan maatregelen om het dierenwelzijn in de gehele veehouderijketen te verbeteren. De inzet richt zich op het primaire bedrijf, transport en slachthuizen. Met duidelijke regels, beter toezicht en een realistisch tijdpad wil het kabinet zowel dieren beter beschermen als ondernemers perspectief bieden. Belangrijke inzet is de verlaging van de maximumtemperatuur voor diertransport naar 30°C vanaf april 2027.

Silvio Erkens, staatssecretaris ministerie Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN):

“Dierenwelzijn moet in de hele keten vanzelfsprekend zijn. Dat vraagt van ons om met heldere normen en effectief toezicht te komen en ook een sector die haar verantwoordelijkheid neemt. Alleen zo kunnen we het welzijn van dieren structureel verbeteren en tegelijkertijd duidelijkheid bieden aan ondernemers.”

Maximumtemperatuur transport en goed toezicht

Met een combinatie van duidelijke regels, betere handhaving en innovatieve toezichtmiddelen gaat het kabinet het dierenwelzijn in Nederland structureel naar een hoger niveau tillen.

Om dierenwelzijn tijdens transport te verbeteren, wordt de maximumtemperatuur voor diertransport verlaagd van 35°C naar 30°C, vanaf 1 april 2027. De staatssecretaris komt hierin eerdere oproepen van de Tweede Kamer tegemoet. Dieren kunnen op deze manier beter beschermd worden tegen hittestress.

Daarnaast komt er permanent verplicht cameratoezicht op slachthuizen, dat is er nu enkel nog op vrijwillige basis. Ook wordt het toezicht- en boetestelsel herzien de komende periode. De wet overtreden mag niet lonen wanneer dierenwelzijn wordt geschonden: daarom moeten er hogere boetes worden opgelegd. Ondernemers die zich wél aan de wet houden, krijgen juist minder toezicht.

Aanpak stalbranden en brandveiligheid

De impact van stalbranden blijft groot. Daarom zet het kabinet in op aanvullende maatregelen om integraal en diergericht te sturen op brandveiligere stallen, en wordt doorgewerkt aan al eerder aangekondigde maatregelen waaronder verplichte elektra- en brandveiligheidskeuringen. Ook wordt gewerkt aan betere inzichten in oorzaken en risicofactoren via de Risicomonitor Stalbranden. Met deze aanpak wil het kabinet zowel preventie verbeteren als gerichter beleid ontwikkelen. Het Verbond van Verzekeraars is vandaag met nieuwe cijfers over stalbranden in 2025 gekomen, die het belang van een effectieve aanpak benadrukken.

Dierwaardige veehouderij

Het kabinet werkt samen met sectorpartijen en dierenwelzijnsorganisaties aan concrete stappen richting een dierwaardige veehouderij. Onderdeel hiervan zijn een nieuwe algemene maatregel van bestuur (AMvB), de verdere uitwerking van het convenant en de oprichting van een Autoriteit Dierwaardige Veehouderij. Daarnaast wordt ingezet op een sterke markt voor dierwaardig geproduceerde producten, waarmee ook het verdienvermogen van boeren kan worden versterkt.