Meer geld voor verbeteren digitale veiligheid van het mkb

Cyberaanvallen nemen toe en raken steeds vaker ook het midden- en kleinbedrijf, maar vaak hebben deze ondernemers niet de capaciteit of kennis om zich hier goed tegen te beschermen. Daarom investeert het kabinet €3,7 miljoen in Cybersecurity learning communities, waarmee digitaal talent ondernemers helpt met hun digitale veiligheid. Samen met een bijdrage van €1,7 miljoen van Regieorgaan SIA komt het totaal op ruim €5,3 miljoen.

Met de investering worden deze zogeheten Cybersecurity learning communities opgezet: samenwerkingen tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven waarin ondernemers worden geholpen met hun digitale veiligheid en tegelijkertijd nieuw talent wordt opgeleid.

Staatssecretaris Aerdts (Digitale Economie en Soevereiniteit): “Voor veel mkb’ers is digitaal weerbaar zijn een randvoorwaarde om te kunnen ondernemen. En zien we dat juist kleinere bedrijven soms moeite hebben om bij te blijven. Met deze investering brengen we kennis, onderwijs en ondernemers samen, zodat het digitaal talent van morgen bedrijven kan helpen om hun digitale weerbaarheid te versterken.”

Mkb kwetsbaar in digitale economie

Digitalisering biedt grote kansen, maar maakt bedrijven ook kwetsbaarder. Cyberaanvallen nemen toe en worden complexer, terwijl ondernemers vaak tegen praktische belemmeringen aanlopen, zoals een gebrek aan kennis, tijd en personeel. Daarnaast is er een groeiend tekort aan cybersecurityprofessionals. Hierdoor blijft het voor veel bedrijven lastig om de juiste expertise in huis te halen. Met de Cybersecurity learning communities wordt de brug geslagen tussen talent en mkb’ers.

Eerste toekenning

In de eerste ronde is het project CYRCLE toegekend, dat €1 miljoen ontvangt. Binnen dit project worden vier regionale clusters opgezet, gericht op thema’s zoals mensgerichte cyberveiligheid, ‘security by design’, cybersecurity in operationele technologie en innovatieve toepassingen zoals serious gaming. Met CYRCLE wordt een landelijk netwerk opgebouwd waarin kennis en samenwerking centraal staan, met het mkb als belangrijkste doelgroep.

Cybersecurity learning communities

De financieringsregeling Cybersecurity learning communities is in 2025 opgezet door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Regieorgaan SIA. In eerste instantie is hiervoor €1,76 miljoen vanuit het ministerie beschikbaar gesteld, aangevuld met €1,76 miljoen van SIA.



Met een aanvullende bijdrage van €1,95 miljoen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt de regeling nu verder versterkt.

