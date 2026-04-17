Minister Karremans streeft naar opening Lelystad Airport in oktober 2027

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt zich klaar voor vakantievluchten op Lelystad Airport in oktober 2027. Het gaat om 10.000 commerciële vluchten per jaar. Om deze vluchten te kunnen uitvoeren, wordt een laatste hand gelegd aan de regelgeving voor de luchthaven. Ook krijgen de luchtverkeersleiding, de Douane en de Koninklijke Marechaussee de opdracht zich voor te bereiden op deze vluchten. De verlening van een natuurvergunning is een voorwaarde voor het in gebruik nemen van de luchthaven voor commerciële luchtvaart, en is afhankelijk van de stikstofaanpak van het kabinet.

Voorwaarden voor openstelling

Het luchthavenbesluit voor Lelystad Airport laat nu burgerluchtvaart toe en nog geen commerciële vluchten. Dit luchthavenbesluit moet worden aangepast om de 10.000 commerciële vluchten die Lelystad Airport heeft aangevraagd te mogen uitvoeren. De luchthaven voert nu het noodzakelijke onderzoek uit naar milieueffecten. Het ministerie toetst de aanvraag van de luchthaven en past vervolgens het bestaande luchthavenbesluit aan om vakantievluchten mogelijk te maken. Daarnaast krijgt de luchtverkeersleiding een opdracht en bereiden grensdiensten zich voor op inzet op de luchthaven. Lelystad Airport openen voor commerciële luchtvaart en jachtvliegtuigen van Defensie is een afspraak uit het coalitieakkoord. Inzet is om de luchthaven in oktober 2027 gereed te hebben. Ook is een natuurvergunning vereist. Voorwaarde voor de natuurvergunning is een overtuigende aanpak voor natuurherstel. Daar wordt hard aan gewerkt. Tegelijkertijd zet het kabinet de voorbereidingen voor het in gebruik nemen van Lelystad Airport dus ook in gang.

Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat; “Lelystad Airport ligt er al. De terminal voor vakantiegangers is gebouwd en bijna klaar voor gebruik. We zorgen het komende jaar dat juridisch én operationeel alles klaar staat voor vakantievluchten. Zodra de natuurvergunning er is, kunnen reizigers direct instappen. We bereiden alles voor, zodat geen kostbare tijd verloren gaat.”

Defensie

De veiligheidssituatie in Europa en de versterking van de Nederlandse en NAVO-weerbaarheid vragen om uitbreiding en spreiding van militaire capaciteit. Het kabinet werkt daarom ook voortvarend aan het militaire gebruik van de luchthaven. En het realiseren van 2300 sorties van jachtvliegtuigen op Lelystad Airport.

De eerste stap is om dit nu praktisch uit te werken. Defensie is gestart met de voorbereidende werkzaamheden en de ministeries van IenW en Defensie trekken hier samen in op. Daarbij worden de activiteiten stap voor stap opgebouwd.