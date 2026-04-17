Oekraïense drones uit Limburg in zicht

VDL Defentec in Born gaat Oekraïense drones produceren, een Baton en een K4. Nederland doneert deze aan Oekraïne. Het bedrijf in Zuid-Limburg en het Oekraïense GreentechHarvest legden de productie van beide typen drones schriftelijk vast. Dat gebeurde gisteren in de Nieuwe Kerk in Middelburg, tijdens een bezoek van de Oekraïense president Zelensky aan Nederland.

Nederland heeft ruim € 135 miljoen vrijgemaakt voor het droneproject. Naar verwachting gaat de productie nog dit jaar van start.

Minister-president Rob Jetten was bij de ondertekening aanwezig. Hij noemde de drone meer dan een stukje technologie.

“Het is een tastbaar symbool van vertrouwen en gezamenlijke kracht. Het dient als herinnering dat het luchtruim boven Oekraïne bewaakt, beschermd en verdedigd wordt door de gezamenlijke expertise van onze landen.”

Eind vorig jaar ondertekende Nederland al een overeenkomst met Oekraïne voor de gezamenlijke productie van drones. Het contract dat gisteren is bekrachtigd vormt de eerste uitwerking daarvan. Het betreft afspraken over de overdracht van technologie, toegang tot intellectueel eigendom en gezamenlijke productie.

Met deze samenwerking draagt Nederland bij aan het opschalen van de productiecapaciteit van bewezen effectieve systemen voor de Oekraïense strijdkrachten. Daarmee ondersteunt Nederland de Oekraïense defensie-industrie. Tegelijkertijd versterkt het de Nederlandse industrie en biedt het kansen voor de Nederlandse krijgsmacht.

Mijnenjager

Zelensky nam ook een kijkje aan boord van Zr.Ms. Makkum. Op deze mijnenjager leiden Nederlandse militairen Oekraïense collega’s op, voordat het schip aan hun land wordt overgedragen.

Op de Makkum reikte Zelensky de Orde van Verdienste derde klasse uit aan Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim. Deze Oekraïense onderscheiding kreeg Eichelsheim vanwege zijn bijdrage aan de versterking van de samenwerking tussen beide landen. Ook liet Zelensky hiermee zijn waardering blijken voor de steun aan de Oekraïense soevereiniteit.​

Zelensky ontving op zijn beurt in de Abdij in Middelburg de International Four Freedoms Award. Hij kreeg deze prijs voor zijn inzet voor de vrijheid en democratie. Een achterkleindochter van de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt reikte hem uit. De Four Freedoms Awards zijn gebaseerd op de 4 vrijheden die hij formuleerde in 1941. De prijs was niet alleen voor Zelensky zelf, maar voor alle Oekraïners. Het is een blijk van waardering voor hun moed en doorzettingsvermogen in de oorlog tegen Rusland.

Krans

Eerder op de dag legde Zelensky een krans bij het Uncle Beach Memorial in Vlissingen. Daar worden 69 geallieerde militairen herdacht. Zij sneuvelden in de Tweede Wereldoorlog bij de bevrijding van de stad en het vrijmaken van de Westerschelde tijdens de Slag om de Schelde.