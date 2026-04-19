Fleur Pierets wint Jos Brink-oeuvreprijs, Innovatieprijs naar Remco Boxelaar

Staatssecretaris Judith Tielen heeft op zondag 19 april de Jos Brink-prijs uitgereikt. De oeuvreprijs werd uitgereikt aan Fleur Pierets. Zij heeft veel betekend voor de lhbtiq+ beweging in zijn algemeenheid, maar in het bijzonder zet zij zich in voor lesbische en bi+ vrouwen in de samenleving. De innovatieprijs ging dit jaar naar Remco Boxelaar die zich verzet tegen stereotype vooroordelen op de werkvloer.

Staatssecretaris Judith Tielen (Onderwijs en Emancipatie): “De winnaars van de Jos Brink-prijs 2026 herinneren ons eraan hoe belangrijk het is dat we met elkaar aandacht blijven vragen voor de veiligheid en acceptatie van lhbtiq+ personen. Beide winnaars zetten zich hier met hart en ziel voor in. Pierets toont daarin kwetsbaarheid, scherpte, en ongelooflijke veerkracht. Boxelaar zet zijn creatieve en stevige persoonlijkheid in om de samenleving te laten zien waar het schuurt. Meer dan terecht dat beide winnaars hiervoor vandaag deze erkenning krijgen.”

Fleur Pierets wint Jos Brink-oeuvreprijs

De jury omschrijft Pierets als een liefdevolle activist. Ze zet zich in voor lesbische en bi+ vrouwen in de samenleving. Met haar internationale huwelijksactie toonde ze aan hoe ongelijk de positie van lesbische koppels wereldwijd nog steeds is. Pierets is een echte bruggenbouwer die met kunst en literatuur velen inspireert.

Ook Pim Lammers en Splinter Chabot waren genomineerd voor de Jos Brink-oeuvreprijs.

Innovatieprijs voor Remco Boxelaar

Remco Boxelaar is de oprichter van Corporate Queer, waarmee hij een brug slaat tussen activisme en het bedrijfsleven. Hij maakt complexe thema’s concreet, meetbaar en strategisch relevant. Met praktische interventies die effect hebben op de werkvloer weet hij mensen mee te nemen en verandering in gang te zetten.

De andere genomineerden voor de Innovatieprijs waren Romy Rockx (Queer Gym) en Junior van Keulen (Club NYX). De jury voor de Jos Brink-prijs 2026 bestond uit de voorzitter Duncan Laurence (singer-songwriter) en de juryleden Lot Mulder (influencer @dehaarclipvanmarieclaire) en Mandy Woelkens (programmamaker en presentator).

Over de Jos Brink-prijs

De Jos Brink-prijs is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Via deze prijs wordt extra aandacht besteed aan een persoon, groep of instelling die zich inzet voor de acceptatie en veiligheid van lhbtiq+ personen.

De Jos Brink-oeuvreprijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan een persoon, groep of instelling die een fundamentele bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de positie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, bi+ personen, transgender personen en intersekse personen in de samenleving. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 10.000,- en een kunstwerk.

De Jos Brink-innovatieprijs is een tweejaarlijkse aanmoedigingsprijs voor een persoon of organisatie, die zich op inspirerende wijze inzet voor de verbetering van acceptatie en veiligheid van lhbtiq+ personen in de samenleving. De prijs dient ter aanmoediging om hun voorbeeldfunctie voort te zetten. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000,-.

De prijs is vernoemd naar Jos Brink (1942-2007), een voorvechter van de acceptatie en emancipatie van lhbtiq+ personen, die openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit.

In 2023 is de Jos Brink-oeuvreprijs uitgereikt aan Roze 50+, de Jos Brink-innovatieprijs ging naar Paul van Dorst, de oprichter van de Roze Kameraden.