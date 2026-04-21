Aansluitstop stroomnet Flevopolder-Gelderland-Utrecht grotendeels voorkomen door stevige maatregelen

Door de crisisaanpak van het kabinet, de betrokken netbeheerders en provincies is een aansluitstop voor het stroomnet in de regio Flevopolder-Gelderland-Utrecht voor nu grotendeels voorkomen. De landelijke netbeheerder TenneT had hier eerder voor gewaarschuwd omdat het stroomnet in deze regio de grens heeft bereikt. De betrokken partijen nemen stevige maatregelen zodat de aansluiting van woningen en bedrijven met maatschappelijke prioriteit zoveel mogelijk door kan gaan. In een deel van de provincie Utrecht is, ondanks de ingezette acties, helaas een tijdelijke pauze nodig om het stroomnet veilig te houden. Geplande woningbouw kan wel overal doorgaan. Dit schrijft staatssecretaris de Bat aan de Tweede Kamer.

Staatssecretaris de Bat: “We hebben de afgelopen maanden alles uit de kast getrokken om een volledige aansluitstop te voorkomen. De maatschappelijke gevolgen van zo’n stop zijn enorm, onder meer voor de woningbouw. Daarom hebben we bewust ook meer ingrijpende maatregelen afgewogen. Het is positief dat we door de intensieve samenwerking een volledige aansluitstop voor nu hebben voorkomen en bekende grootschalige woningbouwprojecten overal door kunnen gaan. Tegelijkertijd blijft de pauze in Utrecht een zeer ongewenste boodschap en zijn we ons allemaal bewust hoe ingrijpend de pauze is voor mensen en ondernemers. We zijn bovendien nog niet uit de gevarenzone en de situatie op het stroomnet blijft onze volle aandacht vragen.”

Stroomnet Flevopolder-Gelderland-Utrecht (FGU)

Het stroomnet loopt met name in de regio FGU tegen de grenzen aan. Ondanks de forse investeringen van de netbeheerders, groeit de vraag naar ruimte op het stroomnet (tijdens piekmomenten) sneller dan de netbeheerders het net kunnen uitbreiden. De situatie op het stroomnet blijft ook met de genomen maatregelen kwetsbaar. De netbeheerders en overheid blijven daarom voortvarend doorwerken met deze aanpak.

Een van de maateregelen om een volledige aansluitsop te voorkomen is het ‘opknippen’ van het stroomnet in 5 gebieden. Daarmee wordt het mogelijk om preciezer en effectiever in te grijpen. Met het opknippen én de acties is een aansluitstop in 4 van de 5 gebieden voor nu voorkomen en kunnen woningen en bedrijven met maatschappelijke prioriteit aangesloten blijven worden.

Regio Utrecht

In een deel van de provincie Utrecht is helaas wel een tijdelijke pauze nodig. Ondanks de maatregelen komt de betrouwbaarheid van het stroomnet hier te veel onder druk te staan. Dat betekent dat aanvragen voor een nieuwe of zwaardere aansluiting hier ook voor consumenten op een wachtlijst komen te staan. Afhankelijk van de situatie kan een zwaardere aansluiting bijvoorbeeld nodig zijn voor de installatie van een warmtepomp. De precieze invulling van de pauze wordt de komende tijd uitgewerkt. In alle gebieden (inclusief Utrecht) is ruimte gecreëerd om geplande en bij de netbeheerder aangemelde woningbouwprojecten aan te sluiten.

Acties om aansluitingen mogelijk te maken

De landelijke en regionale overheden en netbeheerders hebben de afgelopen maanden intensief samengewerkt om te zorgen dat het mogelijk blijft om nieuwe woningen aan te sluiten en tegelijkertijd het stroomnet veilig te houden. Ook de toezichthouder ACM was hierbij betrokken. De partijen hebben onder andere afgesproken:

Het stroomnet in Utrecht wordt 2 jaar eerder uitgebreid. Overheden en netbeheerders hebben hier afspraken over gemaakt en deze projecten krijgen voorrang bij de inzet van mensen en materialen.

De netbeheerders gaan meer contracten sluiten met bedrijven om minder stroom te gebruiken als het druk is op het stroomnet.

De aannames die in de ‘rekenmachine’ over toekomstige vraag naar ruimte op het stroomnet gaan hebben grote invloed op de uitkomsten. De overheden en netbeheerders hebben afgesproken die aannames aan te scherpen zonder onnodig conservatief rekenen.

Huishoudens in de FGU regio kunnen vanaf komende zomer worden benaderd door hun energieleverancier met een aanbod voor een vergoeding om zware apparaten zoals warmtepompen, thuisbatterijen of laadpalen minder te gebruiken tijdens piekmomenten.

Vervolg

De netbeheerders gaan zo snel mogelijk uitwerken wat de exacte gevolgen zijn van de tijdelijke pauze in een deel van Utrecht.

De situatie in FGU is en blijft kwetsbaar. De betrokken partijen blijven keihard werken om het stroomnet betrouwbaar te houden en meer ruimte vrij te maken voor nieuwe aansluitingen. In oktober zal er weer worden bekeken of, en zo ja hoeveel, ruimte er per 1 januari 2027 kan worden vrijgegeven. De overheid en netbeheerders blijven de situatie daarom nauwlettend monitoren en werken aan oplossingen.