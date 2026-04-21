Koninklijk Paar opent Nederlands Paviljoen Biënnale Venetië

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima openen woensdag 6 mei 2026 het Nederlands paviljoen van de Biënnale van Venetië. Minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is ook bij de opening aanwezig en houdt een toespraak. De Nederlandse inzending bij de 61e editie van de biënnale heeft als titel The Fortress en is ontwikkeld door kunstenaar Dries Verhoeven, in samenwerking met curator Rieke Vos. Het bezoek onderstreept de waarde van Nederlandse kunst en cultuur op internationaal niveau.

Met het werk van Verhoeven en Vos is voor het eerst performancekunst te zien in het Nederlands paviljoen. The Fortress onderzoekt de menselijke behoefte aan zelfbescherming en de drang om eigen grenzen, levenswijze en gemoedsrust veilig te stellen. Rolluiken sluiten het paviljoen ontworpen door Gerrit Rietveld uit 1954 langzaam af en een performer verbeeldt hoe een samenleving zich te midden van de vallende duisternis staande probeert te houden.

Het Koninklijk Paar en minister Letschert bezoeken The Fortress in het Nederlands paviljoen en aansluitend enkele andere landenpaviljoens op de Giardini Della Biennale, het park in Venetië dat een groot deel van de biënnale huisvest. Het Koninklijk Paar krijgt tevens een boek overhandigd; een historisch totaaloverzicht van de Nederlandse inzendingen van 1985 tot en met 2024. Onderzoeker Nathalie Zonnenberg maakte dit boek in opdracht van het Mondriaan Fonds.

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed en is verantwoordelijk voor de Nederlandse inzending voor de Biënnale van Venetië. Het is de vijftiende keer dat het Mondriaan Fonds de Nederlandse inzending verzorgt. De presentatie wordt gefinancierd uit het internationale budget dat het fonds ontvangt van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Met Nederlandse deelname aan de Biënnale wordt de zichtbaarheid van Nederlandse kunst op mondiaal niveau vergroot en versterkt.

De Biënnale van Venetië is een van de grootste internationale kunstmanifestaties en wordt sinds 1895 tweejaarlijks in de Italiaanse stad gehouden. De 61e editie van de Biënnale van Venetië vindt plaats van 9 mei tot en met 22 november 2026.