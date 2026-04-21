Regeling voor kwijtschelden WIA-voorschotten in consultatie

Zieke werknemers hoeven het voorschot dat ze krijgen in afwachting van hun beoordeling voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering niet terug te betalen als later blijkt dat iemand geen of minder recht heeft op een WIA-uitkering.

Het wetsvoorstel dat hier de wettelijke basis voor biedt ligt nu in de Tweede Kamer. Minister Vijlbrief (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) start vandaag een internetconsultatie voor de algemene maatregel van bestuur waarin de nadere voorwaarden van het beleid uit het wetsvoorstel verder worden uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de wijziging op 1 januari 2027 ingaat. In afwachting van de wetswijziging worden door het UWV de voorschotten sinds medio 2021 al kwijtgescholden.

In de regeling wordt verder een kortetermijnoplossing voor de financieringswijze van WIA-voorschotten geregeld. Deze oplossing overbrugt de periode totdat de langetermijnoplossing uit het wetsvoorstel in werking treedt en zorgt ervoor dat de kwijtgescholden WIA-voorschotten door alle werkgevers (met werknemers in loondienst) worden betaald en niet per 1 januari 2027 alleen door publiek verzekerde werkgevers.

Wilt u meedenken over dit onderwerp? Belangstellenden kunnen tot 18 mei reageren op de internetconsultatie.