Tweede Kamer stemt in met verbeteringen Huurcommissie

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel Toekomstbestendige Huurcommissie. Met deze wet krijgt de Huurcommissie meer mogelijkheden om drukte op te vangen en worden procedures verbeterd. Zo kan de commissie in piekperiodes extra zittingsvoorzitters inzetten, komt er een schriftelijke meldingsplicht bij gebreken en wordt de termijn waarbinnen partijen in verzet kunnen gaan tegen een voorzittersuitspraak verlengd van drie naar zes weken.

De Huurcommissie staat huurders en verhuurders bij als zij het niet eens zijn over zaken als huurprijs, onderhoud of servicekosten. Dankzij dit wetsvoorstel kan de Huurcommissie ook in de toekomst haar werk effectief en klantvriendelijk blijven uitvoeren. Als de Eerste Kamer eveneens instemt met de wet, kunnen de nieuwe regels mogelijk op 1 juli 2026 in werking treden.



Toekomstbestendige procedures

Eén van de aspecten die gaat veranderen, is het melden van gebreken: huurders moeten dit voortaan eerst schriftelijk hebben gedaan bij hun verhuurder voordat zij een zaak kunnen starten bij de Huurcommissie om de gebreken te laten beoordelen. Zo kan de Huurcommissie beter vaststellen wat er is gemeld en wanneer. Mondelinge klachten zijn bij een geschil moeilijk te controleren. Daarnaast kunnen huurders in de sociale sector voortaan ook een procedure starten over een huurverhoging op basis van een huurverhogingsbeding. Dat is een afspraak in het huurcontract over de jaarlijkse huurverhoging. Huurders in de midden- en vrije sector konden dat al.



In het behandelproces van een zaak komen er meer mogelijkheden. Zo wordt de termijn om in verzet te gaan tegen een voorzittersuitspraak verlengd van drie naar zes weken, zodat huurders en verhuurders meer tijd hebben om hierover te beslissen, eventueel met hulp van een adviseur of gemachtigde. Daarnaast krijgt de Huurcommissie een ‘pauzeknop’, waarmee zij de behandelingstermijn van zaken kan pauzeren in afwachting van documenten van andere instanties, zoals de Belastingdienst, of van huurders en verhuurders zelf. Verder krijgen huurders en verhuurders meer mogelijkheden om leden van de zittingscommissies van de Huurcommissie te wraken als zij twijfelen aan hun onpartijdigheid of onafhankelijkheid.

