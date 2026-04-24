€20 miljoen beschikbaar voor pilots agrarisch natuurbeheer

Minister van Essen van Landbouw, Voedselzekerheid, Visserij en Natuur (LVVN) stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor een nieuwe pilotregeling voor agrarisch natuurbeheer. Samenwerkingsverbanden van agrariërs en collectieven kunnen tussen 29 april en 3 juni 2026 subsidie aanvragen van € 1 miljoen tot € 5 miljoen per project. De regeling is bedoeld om het agrarisch natuurbeheer versneld uit te breiden en effectiever te maken.

Minister van LVVN: “Met deze pilots zetten we een belangrijke stap om agrarisch natuurbeheer in de praktijk verder te brengen. Boeren en collectieven krijgen de ruimte om te experimenteren met nieuwe aanpakken die bijdragen aan natuurherstel, waterkwaliteit en klimaat, maar ook aan een gezond verdienmodel. Ik roep partijen op om samen deze kans te benutten en in de praktijk te laten zien wat werkt voor boer en natuur.”

Nieuwe subsidieregeling voor pilots

De regeling speelt in op de opgaven voor natuur, water en klimaat en de behoefte aan een toekomstbestendig verdienmodel voor boeren. Daarom wordt het agrarisch natuurbeheer samen met agrariërs en collectieven verder uitgebreid en verbeterd.

Met de regeling worden pilots gefinancierd die laten zien hoe agrarisch natuurbeheer in de praktijk effectiever en efficiënter kan worden ingezet, met oog voor zowel ecologische doelen als bedrijfsrendement. Ook wordt gekeken hoe administratieve en uitvoeringslasten omlaag kunnen. Kennisuitwisseling tussen projecten en met overheden is verplicht, zodat succesvolle aanpakken breder toepasbaar worden.

Twee sporen binnen de regeling

De regeling kent twee categorieën:

Zwaar agrarisch natuurbeheer in prioritaire gebieden Ontwikkeling van nieuwe maatregelen en instrumenten

De prioritaire gebieden omvatten onder meer veenweiden, Natura 2000-gebieden, leefgebieden van doelsoorten zoals de grutto, beekdalen en grondwaterbeschermingsgebieden. Nieuwe maatregelen en instrumenten worden in de praktijk getest, zodat duidelijk wordt wat werkt op bedrijfs- en gebiedsniveau en hoe dit kan worden opgenomen in toekomstige regelingen, zoals het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor samenwerkingsverbanden van agrariërs en agrarische collectieven. Bij innovatieve projecten wordt aangeraden om ook een onderzoeks- of kennisorganisatie te betrekken. Dit zorgt voor een goede inhoudelijke uitwerking en een duidelijke onderbouwing van de resultaten.

Voor boeren biedt de regeling:

kansen om nieuwe vormen van agrarisch natuurbeheer uit te proberen

mogelijkheden om natuur- en klimaatdoelen te combineren met inkomen

ruimte voor samenwerking en praktische kennisontwikkeling

Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van RVO.