Aan de slag met 3 prioriteiten voor het Caribisch deel van het Koninkrijk

De 6 Caribische eilanden staan voor urgente opgaven om de economische groei en brede welvaart voor de toekomst veilig te stellen. Om de bestaanszekerheid te verbeteren, de economie te laten groeien en de positie van de eilanden in de regio te versterken, gaat het kabinet daarom aan de slag met 3 prioriteiten. Dit schrijft staatssecretaris Van der Burg in de Beleidsbrief Koninkrijkrelaties.

Staatssecretaris Van der Burg: “Inwoners en ondernemers moeten kunnen rekenen op een overheid die resultaten boekt en concrete stappen zet die merkbaar zijn in hun dagelijks leven. Dit is het startpunt dat richting geeft aan de uitvoering van het regeerakkoord voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Vanuit Den Haag zetten we ons gezamenlijk met de landen en eilanden in om tot zichtbare resultaten te komen voor bewoners. Nieuw beleid in Europees Nederland wordt in de basis ingevoerd op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat we binnen het Koninkrijk vooruitgaan.

Prioriteit 1: Bouwen aan slagvaardig en resultaatgericht bestuur

Samen met Bonaire, Sint Eustatius en Saba zet dit kabinet in op het versterken van het openbaar bestuur: een slagvaardige en integere overheid en duidelijke wettelijke kaders. Er wordt voortgebouwd op de acties die zijn gestart met de Agenda Goed Bestuur Caribisch Nederland, de herziening van de wetten WolBES en FinBes en de Wet verhoging eilandsraden. Om zorgwekkende situaties zoals bij Selibon te helpen voorkomen, versterkt het kabinet de uitvoerings- en bestuurskracht. Het kabinet gaat door met de aanpak van integriteitsschendingen, want een integer en sterk bestuur is de basis voor vertrouwen in de overheid. Zo nemen Bonaire, Sint Eustatius en Saba vanaf dit jaar deel aan de Monitor Integriteit en Veiligheid. De publieke dienstverlening in Caribisch Nederland wordt verder verbeterd. Het doel is om deze op een gelijkwaardig niveau te brengen met Europees Nederland – online, telefonisch en aan de balie.

Prioriteit 2: Versterken sociaal- en economische veerkracht en duurzame ontwikkeling

Het kabinet ondersteunt de economische ontwikkeling en de zelfredzaamheid van de eilanden. Daarom wordt het Economisch Groeiplatform Carib opgericht om innovatie, ondernemers en kapitaal op de zes eilanden en in de regio beter met elkaar te verbinden. Daarnaast wordt de nieuw op te richten Nationale Investeringsinstelling opengesteld voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dit gebeurt in samenwerking met de ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Financiën. Ook komt er een fonds waarmee ondernemers als boeren en vissers toegang krijgen tot financiering om bijvoorbeeld hun bedrijf uit te breiden. Om armoede op Bonaire, Sint Eustatius en Saba steviger aan te pakken, stelt het kabinet per 2027 structureel €30 miljoen beschikbaar. Dit geld is bedoeld voor maatregelen die bijdragen aan een leefbaar bestaansminimum en het verlagen van de kosten van levensonderhoud.

Prioriteit 3: Effectieve samenwerking binnen het Koninkrijk

Als het aan het kabinet ligt komt er een Koninkrijksconferentie om kansen voor samenwerking met Aruba, Curaçao en Sint Maarten beter te benutten en structureel te versterken. Dit moet een terugkerend gesprek worden tussen de 4 regeringen in het Koninkrijk. Hierin zullen relevante ontwikkelingen, vraagstukken en kansen voor samenwerking binnen het Koninkrijk worden besproken. Zo kunnen bijvoorbeeld geopolitieke ontwikkelingen nieuwe kansen bieden voor regionale samenwerkingen, met name op terreinen als energie, handel en logistiek.

Het kabinet werkt de komende periode, samen met de landen en de eilanden deze prioriteiten verder uit.