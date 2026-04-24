Benoeming hoofdofficier van justitie Bonaire, Sint Eustatius en Saba

De Rijksministerraad heeft op voordracht van de minister Van Weel van Justitie en Veiligheid ingestemd met de benoeming van mevrouw mr. K.K. van Nie tot hoofdofficier van justitie op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zij zal met ingang van de datum van beëdiging mr. W.E. Kupers opvolgen.

Mevrouw Van Nie is op dit moment werkzaam als Landelijk officier getuigenbescherming bij het Landelijk Parket. Eerder werkte zij in verschillende rollen binnen het Openbaar Ministerie, waaronder op Sint Maarten als Jeugd officier van Justitie waar zij zich bezig hield met afdoening van jeugdzaken en jeugdbeleid.

De benoeming zorgt ervoor dat het Openbaar Ministerie op Bonaire, Sint Eustatius en Saba ervaren en kundige leiding behoudt.