Benoeming president en nieuwe leden bij Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie wordt de heer mr. S.A. (Sigmar) Carmelia tot president benoemd. De benoeming zal ingaan op de dag dat het Koninklijk Besluit wordt getekend. Naast een nieuwe president worden bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie 6 nieuwe leden en een rechter-plaatsvervanger benoemd. De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor de benoemingen op voorstel van staatssecretaris Van Bruggen van Justitie en Veiligheid.

De nieuwe president, Mr. Carmelia, is sinds 2014 (plaatsvervangend) lid van het Gemeenschappelijk Hof. Daarvoor was hij rechter-plaatsvervanger/kantonrechter in de rechtbank Gelderland, advocaat, en juridisch adviseur bij het College voor de Rechten van de Mens. Hij is de opvolger van mr. Mauritsz de Kort, die tot 4 november 2025 president van het Gemeenschappelijk Hof was. Mr. De Kort is benoemd tot Gouverneur van Curaçao.

Mr. J.C.A.M. (Angela) Los wordt per 1 juni 2026 benoemd tot rechter in het strafrecht, met als standplaats Curaçao. Mr. Los is rechter bij de rechtbank Zeeland-West Brabant. Eerder was zij rechter en rechter-commissaris bij de rechtbank Rotterdam, rechter-commissaris bij de rechtbank Zeeland-West Brabant en gerechtsauditeur.

Mr. W.J. (Willem-Jan) van Brussel wordt benoemd tot rechter in het bestuursrecht, met als standplaats Aruba. Hij is op dit moment raadsheer bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven en werkte eerder onder andere als raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep en rechter bij de rechtbank Noord-Holland.

Mr. J.H. (Jacqueline) Broek wordt benoemd tot rechter in het civiel recht, met als standplaats Sint Maarten. Nu is zij werkzaam als rechter in de rechtbank Noord-Holland en eerder werkte zij als rechter in de rechtbank Amsterdam en kandidaat-notaris.

Ook mr. G. (Guido) Konings wordt benoemd tot rechter in het civiel recht met als standplaats Sint Maarten. Hij is momenteel rechter in de rechtbank Midden-Nederland, lid van de tuchtcommissie voor banken en docent insolventieprocesrecht bij het Studiecentrum Rechtspleging van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie. Daarvoor werkte hij als advocaat. De benoemingen van Van Brussel, Broek en Konings gaan in per 1 augustus 2026.

Mr. S.B. (Susanne) Smit-Colenbrander wordt per 1 september 2026 benoemd tot rechter in het bestuursrecht, met als standplaats Curaçao. Zij is raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep en was eerder rechter in de rechtbank Midden-Nederland en de rechtbank Noord-Nederland. Ook werkte ze bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Mr. M.W. (Menno) Zandbergen wordt per 1 oktober 2026 benoemd tot rechter voor hoger beroep-zaken in het civiel recht, met als standplaats Curaçao. Zandbergen is sinds kort al plaatsvervangend lid van het Hof en hij is raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Ook was hij al een periode lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, met als standplaats Curaçao. Daarvoor werkte hij als rechter bij de rechtbank Noord-Holland en als bedrijfsjurist bij het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor.

Mr. D.G. (Devi) van Groningen wordt benoemd als rechter-plaatsvervanger en aangewezen als rechter-commissaris in strafzaken in Saba. De benoeming zal ingaan op de dag dat het Koninklijk Besluit wordt getekend. Van Groningen werkt als juridisch bestuursadviseur bij het Openbaar Lichaam van Saba. Daarvoor was hij onder andere werkzaam bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg en het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba verzorgt de rechtspraak op de eilanden. De rechters bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie behandelen civiele zaken, strafzaken en bestuursrechtelijke zaken (waaronder belastingzaken), zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Ook is het Gemeenschappelijk Hof betrokken bij bijzondere rechtspraakcolleges (zoals voor ambtenarenzaken) en bij colleges die belast zijn met tuchtrechtspraak. Het Hof bestaat uit rechters in lokale dienst en uitgezonden rechters.