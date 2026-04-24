Benoeming president Hoge Raad

De ministerraad heeft op voordracht van staatssecretaris Van Bruggen van Justitie en Veiligheid ingestemd met de benoeming van prof. mr. M.J. (Maarten) Kroeze tot president van de Hoge Raad. De benoeming gaat in per 1 november 2026. Kroeze volgt als president prof. mr. G. (Dineke) de Groot op.

Kroeze is momenteel al vicepresident en raadsheer in de civiele kamer van de Hoge Raad. Ook is hij hoogleraar ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en raadsheer in het Benelux-Gerechtshof. Eerder was hij decaan van de Erasmus School of Law en werkte hij als advocaat.

De Hoge Raad is de hoogste rechter in civiele, straf- en belastingzaken. Als hoogste rechter kan de Hoge Raad oordelen over rechterlijke uitspraken waartegen cassatieberoep openstaat. De Hoge Raad beoordeelt dan of het recht correct is toegepast en uitgelegd, of de procedure op de juiste wijze is gevolgd en of een uitspraak voldoende en begrijpelijk is gemotiveerd.