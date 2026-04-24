Internetconsultatie wijzigingsbesluit Wtta van start

Uitzendbureaus, detacheerders en andere uitleners zullen bij aanvraag tot toelating Wtta hun omzet uit het voorafgaande kalenderjaar moeten opgeven. Hierdoor kan de Nederlandse Autoriteit Uitleenmarkt (NAU) de jaarbijdrage voor toegelaten uitleners vaststellen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar de grootte van de onderneming: kleinere ondernemers zullen een lagere bijdrage betalen dan grotere ondernemers.

Deze nadere regels zijn opgenomen in het Wijzigingsbesluit Baadi en treden vandaag in internetconsultatie. Reageren kan via internetconsultatie.nl. De consultatie loopt tot en met 22 mei 2026. De hoogte van de vergoeding voor de aanvraagprocedure voor uitleners wordt begin 2027 bekend gemaakt.

Daarnaast is de ministeriële wijzigingsregeling voor de Wtta in internetconsultatie. Hierin staat de hoogte van de vergoeding voor de aanwijzingsprocedure voor inspectie-instellingen. Reageren kan via internetconsultatie.nl.

De Wtta is een nieuw toelatingsstelsel voor uitleners, zoals uitzendbureaus. Dit stelsel heeft als doel om een gelijk speelveld te creëren en arbeidsmigranten beter te beschermen. Deze wet treedt vanaf 1 januari 2027 in werking. Kijk voor meer informatie over de Wtta en de Nederlandse Autoriteit Uitleenmarkt op toelatinguitleenmarkt.nl.