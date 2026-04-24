Minister Sterk bezoekt Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Minister Sterk (Langdurige Zorg, Jeugd en Sport) brengt van maandag 27 april tot en met vrijdag 1 mei een werkbezoek aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Tijdens haar bezoek maakt zij kennis met de zorg- en welzijninstellingen, maatschappelijke organisaties en de Bestuurscolleges van de eilanden om in gesprek te gaan over de staat van de zorg, jeugdzorg en het sociaal domein.

Bonaire

Het werkbezoek begint op Bonaire. Hier brengt zij twee bezoeken in het kader van huiselijk geweld en kindermishandeling, namelijk aan vrouwenopvang Refugio Tabitha en aan het advies- en meldpunt Guiami. De volgende dag bezoekt de minister Fundashon Mariadal, Bonaire Medisch Centrum, Mental Health Caribbean en Sentro Akseso Boneiru. Daarnaast ontmoet ze het Bestuurscollege en waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond. Op de laatste dag wordt, na een rondleiding bij FKPD in Rincon, de gerenoveerde speeltuin Misa di Rincon heropend. Ten slotte spreekt de minister met vertegenwoordigers van ZW Groep en gaat zij langs bij Rosa di Sharon.

Sint Eustatius

Op Sint Eustatius heeft de minister een ontmoeting met het Bestuurscollege. Vervolgens gaat zij op een huisbezoek in het kader van jeugdzorg en bezoekt ze de Sint Eustatius Health Care Foundation en Auxiliary Home. Ook spreekt ze met vertegenwoordigers van het Public Health Department en Social Directorate van het openbaar lichaam Sint Eustatius.

Saba

Op Saba ontmoet de minister het Bestuurscollege. Verder bezoekt zij de Domestic Violence Shelter en spreekt zij met vertegenwoordigers van het Community Development and Culture Department van het openbaar lichaam Saba. Het werkbezoek wordt afgesloten met een bezoek aan Saba Cares, waar ook een deel van het nieuwe verpleeghuis wordt geopend.