Nederland bouwt in rap tempo verder aan de krijgsmacht

Het defensiebudget groeit deze kabinetsperiode naar 2,8% van het bruto binnenlands product, op weg naar 3,5% in 2035. Daarmee is het mogelijk te bouwen aan een toekomstbestendige krijgsmacht. De bewindslieden van Defensie informeren de Tweede Kamer in een brief over wat ze deze kabinetsperiode willen gaan doen. De uitwerking van de plannen volgt in de Defensienota 2026, die voor het zomerreces naar de Kamer gaat.

Nederland staat voor grote veiligheidsuitdagingen. Dat komt vooral door de aanhoudende Russische agressie en een steeds assertiever China. Dit werd deze week nog onderschreven in het jaarverslag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Daarnaast is er onrust in het Caribisch gebied en zijn er conflicten in het Midden-Oosten. Dagelijks heeft ons Koninkrijk te maken met cyberaanvallen, spionage en desinformatiecampagnes. Die zijn er op gericht om de samenleving te ontwrichten.

Nederland moet in staat zijn om met de bondgenoten het eigen en NAVO-verdragsgebied te verdedigen en potentiële tegenstanders af te schrikken. Daarbij blijft Nederland Oekraïne onverminderd steunen. Ook is het belangrijk dat onze krijgsmacht wendbaar en daadkrachtig blijft om samen met bondgenoten te kunnen anticiperen op nieuwe dreigingen in het huidige onvoorspelbare geopolitieke tijdsgewricht.

De bondgenoten hebben de groei van de defensie-uitgaven naar 3,5% van het bbp in 2035 afgesproken tijdens de NAVO-top in Den Haag. Deze NAVO-norm wordt wettelijk vastgelegd. Hiermee zorgt Nederland voor financiële zekerheid voor de krijgsmacht en de defensie-industrie over een langere periode.

Meer gevechtskracht

De krijgsmacht moet volledig inzetbaar en voorbereid zijn op een grootschalig conflict in NAVO-verband. Daarvoor worden fors meer mensen geworven, zowel militairen als burgers en reservisten. Ook wordt extra geïnvesteerd in capaciteiten op land, ter zee, in de lucht en in het cyber- en ruimtedomein. Daarnaast wil de krijgsmacht zorgen voor voldoende logistieke ondersteuning, munitie en voorraden. Zodat Defensie bij een conflict het gevecht ook lang vol kan houden.

Midden in de samenleving

De groei van Defensie vraagt veel van onze samenleving. Denk bijvoorbeeld aan meer ruimte en het opschalen van de productiecapaciteit van de defensie-industrie. Defensie heeft tegelijkertijd ook veel kansen te bieden waar de Nederlandse samenleving van kan profiteren. Investeringen in de krijgsmacht kunnen bijvoorbeeld innovatieve oplossingen voortbrengen waar ons land van profiteert. In de brief wordt ook benoemd dat Defensie de band met de regio’s verder wil versterken en wil betrekken bij de uitvoering van het Nationaal Plan Ruimte voor Defensie.

Sterk Europa binnen de NAVO

De bewindslieden schrijven dat het tijd wordt dat Nederland en Europa meer verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid op het eigen continent. De wens is dat Nederland hierbij voorop loopt in het verder ontwikkelen van een sterker Europa binnen de NAVO, waarbij de EU een essentiële rol dient te vervullen.

Technologische voorsprong, industrie en innovatie

Om technologische voorsprong te creëren en in staat te zijn het gevecht van de toekomst te winnen, investeert Defensie fors in innovatie. Een Defensie innovatie autoriteit moet zorgen voor onder meer versnelde technologische militaire capaciteiten van Nederlandse bodem.

Defensie zet nog meer in op snellere productie en het opschalen van de Nederlandse en Europese Defensie-industrie en streeft ernaar minimaal 50% van het materieel aan te schaffen in het eigen of een Europees land. Bij de versnelde digitale vernieuwing van de krijgsmacht is er extra aandacht voor onder meer drones en cyberveiligheid.