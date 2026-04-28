Nederland nieuw Nationaal Park rijker: de Hollandse Duinen

Minister van Essen van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) heeft Nationaal Park Hollandse Duinen officieel de status van nationaal park verleend. Daarmee krijgt het gebied een erkend kwaliteitslabel en meer mogelijkheden voor samenwerking en financiering van natuur- en gebiedsontwikkeling. Het 22e Nederlandse nationale park loopt van Hoek van Holland tot Hillegom en beslaat ruim 18.000 hectare. Het bestaat uit een afwisselend landschap van duinen, stranden, bossen, parken, veenweiden, bollenvelden en stedelijk gebied. In het gebied leven meer dan 7.000 soorten planten en dieren.

Minister van LVVN: De Hollandse Duinen zijn een uniek gebied waar natuur, stad en kust samenkomen. Met deze status versterken we de samenwerking die hier al gaande is en krijgt het gebied een herkenbaar internationaal label. Nationale parken zijn iets waar we in Nederland trots op kunnen zijn. Bezoekers lopen hier nu in een officieel nationaal park, waar we samen werken aan het behoud en de versterking van de natuur.

Nationaal park als sterk en herkenbaar label

Met de status wordt Hollandse Duinen onderdeel van het netwerk van nationale parken. Dit label wordt internationaal gebruikt voor gebieden met bijzondere natuur- en landschapswaarden en helpt om deze beter zichtbaar en beleefbaar te maken voor een breed publiek.

Nationale parken zijn gebieden waar natuur en landschap centraal staan, en waar ruimte is voor recreatie zonder dat de kwetsbare natuur wordt aangetast. De parken werken gezamenlijk aan het beleidsprogramma Nationale Parken 2024–2030. Hiervoor heeft het Rijk € 30 miljoen beschikbaar gesteld.

Meer mogelijkheden voor projecten en samenwerking

In Nationaal Park Hollandse Duinen werken ruim zestig partners samen, waaronder gemeenten, provincie, waterschappen, natuurorganisaties en ondernemers. De samenwerking richt zich op het versterken en toekomstbestendig maken van het gebied. Dat gebeurt al in projecten zoals Van Zee tot Zweth, de Noordrand Wassenaar en Mient Kooltuin, waar natuurontwikkeling, landschap en recreatie samenkomen.