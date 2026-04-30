2,7% loonstijging voor rijksambtenaren in 2026

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de vakbonden hebben afspraken gemaakt voor een cao in 2026 voor rijksambtenaren. Ze hebben een zogeheten onderhandelingsresultaat bereikt, wat de vakbonden aan hun leden gaan voorleggen. Als zij het hiermee eens zijn, wordt het akkoord definitief gesloten. In dit resultaat krijgen alle rijksambtenaren per 1 juli een loonsverhoging van 2,7%. Daarbovenop krijgen zij een eenmalige uitkering die hoger is voor lagere cao-schalen. Ook gaat de kilometervergoeding omhoog.