Overstap Rijksoverheid.nl naar nieuw technisch platform tijdelijk uitgesteld

Na de storing op Rijksoverheid.nl zijn een aantal veranderingen op de website tijdelijk teruggedraaid, waaronder het nieuwe uiterlijk van de homepage en de navigatie. Hierdoor draait de website weer stabiel.

Onderzoek naar storing op nieuw technisch platform

Op 28 april is Rijksoverheid.nl gemigreerd naar een nieuw technisch platform. Hierna ontstond een storing op Rijksoverheid.nl op 29 april. Momenteel wordt gezocht naar de oorzaak van de storing. Na oplossing hiervan vindt de migratie naar een nieuw technisch platform alsnog plaats.

Documenten te vinden op open.overheid.nl

Vanwege de technische veranderingen verschijnen er sinds 28 april geen nieuwe documenten meer op Rijksoverheid.nl. Alle documenten van de Rijksoverheid zijn te vinden op open.overheid.nl.

Abonneerservice op nieuws en documenten gestopt

De e-mailattenderingen op nieuwsberichten en documenten zijn sinds 28 april gestopt. Abonnees hebben hierover een mail ontvangen met aanvullende informatie. Het is wel mogelijk om via RSS-feeds meldingen van nieuwe berichten op Rijksoverheid.nl te ontvangen.