Vaste loonkostensubsidie voor werknemer in beschutte werkomgeving

Werkgevers krijgen voortaan een vaste loonkostensubsidie als zij iemand op een beschutte werkplek aannemen. Het kabinet maakt het zo eenvoudiger en aantrekkelijker voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Minister Thierry Aartsen heeft het wetsvoorstel opengesteld voor internetconsultatie.

Werkgevers krijgen loonkostensubsidie als ze iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Op dit moment wordt de hoogte van de subsidie bepaald door een zogenaamde loonwaardebepaling. Een specialist kijkt dan mee op het werk om te bepalen hoe iemand functioneert en vergelijkt dat met iemand die geen arbeidsbeperking heeft. Op deze manier wordt voor iedereen afzonderlijk de arbeidsproductiviteit op een functie bepaald. En daarmee de hoogte van de subsidie.



Meer kans op werk

Voor werknemers die werken in een beschutte werkomgeving is deze meting straks niet meer nodig. Werkgevers krijgen dan een vast percentage aan loonkostensubsidie, te weten 68% van het wettelijk minimumuurloon. Dit zorgt voor een simpele uitvoering, minder administratieve lasten voor werkgevers, lagere kosten voor gemeenten en een beter passende loonkostensubsidie. Voor werknemers neemt het onzekerheid weg.

Minister Thierry Aartsen (Werk en Participatie): “Iedereen heeft talenten en kan iets bijdragen. Daarom is het ook zo belangrijk dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen met werk. Het betekent voldoening, trots, ergens bij horen, sociale contacten opdoen. Met deze stap vergroten we die kans voor mensen die in een aangepaste omgeving werken. En nemen we belemmeringen weg voor werkgevers.”







Aanleiding voor de wijziging waren signalen van werkgevers, gemeenten en werknemers dat nu vaak een te lage loonkostensubsidie wordt vastgesteld. Onderzoek toonde dit vervolgens aan. Wanneer het wetsvoorstel in werking treedt, ontvangen werkgevers gemiddeld bijna 20% meer subsidie dan nu. Daardoor zullen de baankansen voor werknemers op een beschutte werkplek toenemen.



Wat is beschut werk?

Beschut werk is een arbeidsplaats voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking die niet bij een reguliere werkgever kunnen werken. Het biedt een veilige, aangepaste omgeving met intensieve begeleiding op maat. Iemand die beschut werk doet, is in dienst van de gemeente, een sociaal ontwikkelbedrijf of een andere werkgever. En krijgt tenminste het wettelijk minimumuurloon.



Reageren op het wetsvoorstel kan tot 6 mei 2026 via ‘Forfaitaire loonkostensubsidie voor beschut werk’.



