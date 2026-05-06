Minister van den Brink versterkt internationale migratiesamenwerking in New York

Nederland heeft in New York samen met 100 landen hernieuwde afspraken gemaakt om wereldwijd meer grip te krijgen op migratie. Hierbij heeft Nederland gepleit voor meer terugkeer, het tegengaan van mensensmokkel, beter grensbeheer en aandacht voor innovatieve oplossingen zoals terugkeerhubs. Daarnaast heeft Minister Van den Brink samen met Syrië een bijeenkomst voorgezeten over het belang van terugkeer en wederopbouw.

Minister Van den Brink: "Migratie stopt niet bij de Nederlandse grenzen. Daarom goed om hier in New York met meer dan 100 landen nieuwe afspraken te maken om meer grip te krijgen op migratie. Uiteindelijk moeten we dezelfde taal spreken en duidelijke afspraken kunnen maken. Nederland zet zich deze dagen in voor meer terugkeer, een harde aanpak van mensensmokkel, sterk grensbeheer en aandacht voor innovatieve oplossingen zoals terugkeerhubs”

International Migration Review Forum

Nederland heeft met ruim 100 landen afspraken gemaakt om wereldwijd meer grip op migratie te krijgen. Deze afspraken zijn een vervolg op de eerdere afspraken die Nederland heeft gemaakt in het Global Compact for Migration. In de nieuwe afspraken zijn doelen afgesproken die onderdeel zijn van de Nederlandse inzet op migratie: meer landen moeten mensen terugnemen die geen recht hebben op verblijf in Nederland, meer aandacht voor innovatieve oplossingen zoals terugkeerhubs, harde aanpak van mensensmokkel en goed grensbeheer. Daarbij zijn er hernieuwde afspraken gemaakt over de bescherming van mensenrechten van migranten. Deze afspraken worden vastgelegd in een resolutie van de Verenigde Naties.

Terugkeer en wederopbouw Syrië

Minister Van den Brink organiseerde samen met Syrië een bijeenkomst om samen met belangrijke partners te spreken over terugkeer en wederopbouw. Aan deze bijeenkomst nam Eurocommissaris Brunner deel en vertegenwoordigers van Denemarken, Zweden, Turkije, Jordanië, de Verenigde Staten en vertegenwoordigers van de Verenigde Naties. De bijeenkomst had als doel om met zoveel mogelijk partijen te bespreken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de terugkeer van Syriërs bijdraagt aan de wederopbouw van Syrië en tegelijkertijd hoe Nederland nu al kan bijdragen aan de wederopbouw. Hierbij hebben Nederland en Syrië een gezamenlijk belang. De komende tijd gaat Nederland met de Europese Commissie en andere lidstaten projecten opzetten om terugkeer te bevorderen en bij te dragen aan de wederopbouw van Syrië. Nederland blijft hierover de komende tijd intensief in contact met de Syrische autoriteiten.