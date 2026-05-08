Uitgangspunten nadeelcompensatie vuurwerkbranche naar de Tweede Kamer

Vandaag heeft staatssecretaris Annet Bertram (Infrastructuur en Waterstaat) de Kamer geïnformeerd over de uitgangspunten van de nadeelcompensatie voor het vuurwerkverbod. Vorig jaar hebben beide Kamers ingestemd met de initiatiefwet veilige jaarwisseling van GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren die een vuurwerkverbod voor consumenten regelt. Daaraan verbond de Tweede Kamer drie voorwaarden: lokale ontheffingen, een handhavingsplan en een nette en eerlijke nadeelcompensatie. Hiermee komt de invoering van het verbod weer een stap dichterbij.

Drie voorwaarden

Eerder heeft het Kabinet de kaders vastgesteld voor lokale ontheffingen van het vuurwerkverbod. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer hebben zich hier inmiddels over gebogen. Deze regeling ligt nu voor bij de Raad van State. Een andere voorwaarde was dat er een handhavingsplan zou komen. Dat heeft de minister van Justitie & Veiligheid naar de Tweede Kamer gestuurd. De derde voorwaarde was dat er een nette en eerlijke nadeelcompensatie zou komen voor vuurwerkondernemers. Staatssecretaris Bertram heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over de invulling hiervan.

Het gaat om nadeelcompensatie. Dat wil zeggen dat het gaat om een vergoeding van onevenredige schade die een gevolg is van rechtmatig overheidshandelen. Alleen schade die uitstijgt boven het normale ondernemersrisico kan worden vergoed. Hierbij is meegewogen dat het vuurwerkverbod er al een tijd aan zat te komen. Ook kan een te hoge vergoeding gekwalificeerd worden als staatssteun, waarbij de kans aanwezig is dat het uitgekeerde geld teruggevorderd moet worden

Importeurs

Met de vuurwerkimporteurs zijn we tot overeenstemming gekomen om te komen tot een convenant. Hierbij is het uitgangspunt drie jaar winstderving. Dat wil zeggen dat de winst wordt vergoed die ze de komende jaarwisselingen niet kunnen maken. Daar bovenop krijgen ze een tegemoetkoming voor andere kosten die voortvloeien uit het vuurwerkverbod. Bijvoorbeeld de transitievergoeding van personeel dat ze moeten laten gaan of verliescompensatie van restvoorraden.

Detailhandelaren

Voor de detailhandelaren komt er een aparte regeling. Hiermee kunnen de detailhandelaren eenvoudig de compensatie aanvragen en kan deze snel uitbetaald worden. Uitgangspunt is één jaar winstderving met een opslag van 15%. Daar bovenop krijgen ze nog een extra bedrag van €3.500 per bedrijf. Dit om juist kleine handelaren tegemoet te komen, bijvoorbeeld voor het afkopen van een huurovereenkomst

Voor deze verdeling is gekozen omdat de vuurwerkhandel voor importeurs hun hoofdactiviteit is. Hun inkoop- en verkoopcyclus is lang, circa 16 maanden. Voor detailhandelaren is het vaak een nevenactiviteit naast hun hoofdactiviteit (bijvoorbeeld fietsenzaak, tuincentrum). De geraamde kosten voor de regeling komen uit op ca. €90 miljoen. Omdat het bij nadeelcompensatie altijd om een openeinderekening gaat, kan het uiteindelijk bedrag hoger of lager uitvallen. Daarom wordt er uit voorzorg €100 miljoen gereserveerd.

Staatssecretaris Bertram: “We hebben als kabinet te maken met het recht op nadeelcompensatie aan de ene kant, en de regels rondom staatssteun aan de andere. Binnen deze kaders hebben we gezocht naar een nette en eerlijke compensatie voor vuurwerkondernemers. In de afweging is meegenomen dat het vuurwerkverbod er al een tijdje aan zat te komen en te voorzien was voor deze ondernemers. Tegelijkertijd is er begrip voor de gevolgen van het verbod, zowel voor de importeurs als voor de detailhandelaren. Ook als de vuurwerkhandel, in het geval van de winkeliers, een nevenactiviteit is, wil dat niet zeggen dat het geen pijn doet.”

Streven naar inwerkingtreding op 1 augustus

Met het verzenden van de uitgangspunten is naar het oordeel van het Kabinet voldaan aan de derde voorwaarde van de Tweede Kamer om te komen tot een landelijk vuurwerkverbod. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer kunnen zich nog uitlaten over de nadeelcompensatieregeling en het inwerkingtredingsbesluit. Het kabinet streeft naar inwerkingtreding op 1 augustus, zodat het vuurwerkverbod van kracht is aanstaande jaarwisseling