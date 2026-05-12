Budget vanuit Nij Begun voor activiteiten van inwoners in Groningen en Noord-Drenthe

Vandaag start het Inwonersbudget Nij Begun. Dit is budget voor initiatieven van, voor en door inwoners van de provincie Groningen en de gemeenten Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze. Het inwonersbudget is onderdeel van de Sociale Agenda van Nij Begun die vorig jaar is vastgesteld.

Budget voor hele verschillende activiteiten

Het inwonersbudget is bedoeld voor eigen activiteiten van inwoners die bijdragen aan de leefbaarheid of sociale verbinding in hun buurt, wijk of dorp. Bewoners kunnen budget aanvragen voor veel verschillende initiatieven. Bijvoorbeeld voor het kopen van materialen om samen een perkje aan te leggen of voor het organiseren van bijeenkomsten waar wijkgenoten elkaar beter leren kennen. Het budget kan ook aangevraagd worden om met buurtgenoten een sportevenement te organiseren of samen kunst of muziek te maken. Het kan gaan om de aanvraag van een klein of groot bedrag, tot maximaal € 10.000.

Aanvragen

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de subsidie uit. Bewoners kunnen een aanvraag doen via www.inwonersbudget.nl. Ze kunnen ook hulp krijgen bij de aanvraag. Dat kan via 050 30 50 211 of info@inwonersbudget.nl.

De Sociale Agenda van Nij Begun

De Sociale Agenda van Nij Begun is onderdeel van de kabinetsreactie Nij Begun vanwege de gevolgen van de jarenlange gaswinning in Groningen en Noord-Drenthe. De agenda richt zich op meer kansen voor kinderen, minder armoede, een goede gezondheid en betere leefbaarheid. Jaarlijks maakt het kabinet hier 100 miljoen euro voor vrij, gedurende 30 jaar.