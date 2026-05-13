Benoeming voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Bruggen van Justitie en Veiligheid ingestemd met de benoeming van de heer Geert Potjewijd als voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. De benoeming voor een periode van 5 jaar gaat in per 1 augustus 2026.

Potjewijd werkt op dit moment als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek. Daar was hij eerder ook voorzitter van het bestuur. Voor zijn carrière als advocaat was hij docent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden. Potjewijd is als voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens de opvolger van Aleid Wolfsen.

De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijke toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens. Zij beoordeelt of personen en organisaties zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming houden. Sinds 2023 is de Autoriteit Persoonsgegevens ook de toezichthouder op algoritmes en AI. Ook toetst zij nieuwe wetten en regels op het gebied van persoonsgegevens en geeft voorlichting over privacy en persoonsgegevens.