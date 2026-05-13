Kabinet investeert €120 miljoen in bouw ouderenwoningen

Het kabinet investeert €120 miljoen in de bouw van nieuwe woonvormen voor ouderen. Vanaf 18 mei openen twee subsidieregelingen die woningcorporaties en zorgorganisaties steunen in de bouw van woningen voor ouderen, door een bijdrage te leveren aan meer ontmoetingsruimten en het zorggeschikt maken van woningen. Dat gaat om zowel nieuwbouw als aanpassing van bestaande bouw. De stimulans is belangrijk om te zorgen voor voldoende geschikte woningen voor de groeiende groep ouderen.

In de periode t/m 2030 moeten er 290.000 extra woningen voor ouderen worden gerealiseerd. Ministers Mirjam Sterk (Langdurige Zorg, Jeugd en Sport) en Elanor Boekholt-O’Sullivan (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) werken samen aan deze opgave en stimuleren de bouw onder meer met verschillende financiële regelingen. Het aanbod van geschikte woningen is nu nog vaak te beperkt. Als ouderen makkelijker een woning kunnen vinden die bij hun situatie past, komen er ook woningen vrij voor andere woningzoekenden. Zo verbetert de doorstroming op de woningmarkt en krijgen alle woningzoekenden meer kans op een woning.

Ontmoeting centraal

Veel mensen willen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook als zij meer hulp nodig hebben. Een fijne woonplek, waar mensen elkaar ontmoeten en omzien naar elkaar, helpt daarbij. Bijvoorbeeld een complex waar mensen met en zonder zorgvraag samen wonen. Dat zorgt voor een zorgzame gemeenschap waar ouderen makkelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Met een investering van circa €40 miljoen in de Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting (SOO) stimuleert het Rijk de bouw van gedeelde ontmoetingsruimten in geclusterde woonvormen voor ouderen. Woningcorporaties, marktpartijen, zorginstellingen en burgerinitiatieven kunnen een aanvraag indienen. Er is veel vraag naar de regeling. In voorgaande rondes overtrof het aantal aanvragen het beschikbare budget. Daarom is het budget deze ronde verhoogd.

Betaalbare zorggeschikte woningen

Het kabinet stelt €80 miljoen beschikbaar voor een nieuwe ronde van de Stimuleringsregeling Zorggeschikte woningen (SZGW). Deze subsidie stimuleert de bouw van woningen waar bewoners intensivere zorg kunnen krijgen, bijvoorbeeld bij dementie.

De subsidie is bedoeld voor woningcorporaties en zorgaanbieders die zorggeschikte sociale huurwoningen bouwen of bestaande complexen verbouwen. De woningen moeten geschikt zijn voor gebruik van een rolstoel, met een ruime badkamer, voldoende brede gangen en toegangsdeuren. Zorggeschikte woningen zijn duurder dan reguliere sociale huurwoningen omdat er onder andere meer ruimte nodig is voor de zorgverleners en draaicirkels van rolstoelen. De subsidie vergoedt een deel van deze extra kosten.

Subsidieregelingen vernieuwen

Beide subsidieregelingen staan open tot en met 18 december 2026. De regelingen sluiten inhoudelijk goed op elkaar aan en versterken elkaar bij het vergroten van een passend woningaanbod voor ouderen. Vaak kan voor een project een aanvraag worden gedaan uit beide regelingen. Om die reden is de aanvraagtermijn van beide regelingen op elkaar afgestemd en wordt nagedacht hoe deze regelingen nog meer met elkaar in verbinding kunnen worden gebracht.