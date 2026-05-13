Werktafel Visserij presenteert Uitvoeringsagenda: volgende stappen voor duurzame visvangst ingezet

Tientallen concrete acties voor een toekomstbestendige, verantwoorde voedselwinning door de visserij- en aquacultuursector in Nederland. Dit alles binnen de draagkracht van de natuur, nu en in de toekomst. De afgelopen tijd heeft de Werktafel Visserij, onder leiding van Roelof Bisschop, gewerkt aan een uitvoeringsagenda van de Visie op Voedsel uit Zee en Grote Wateren. De Uitvoeringsagenda is vandaag overhandigd aan staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN). Zo gaan partijen bijvoorbeeld werken aan de zichtbaarheid van voedsel uit zee als onderdeel van het voedselbeleid in Nederland en de Europese Unie. Ook wordt gestart met onderzoek naar de CO2-afdruk van vis, schaal- en schelpdieren en wordt gewerkt aan verduurzaming van de vissersvloot. Daarnaast komen er acties om minder bodemberoering te realiseren en minder brandstof te gebruiken in de visserij. Dit laatste is in huidige geopolitieke tijden extra belangrijk.

“Roelof Bisschop: Alle partijen hebben acties ingebracht voor de uitvoeringsagenda, zowel voor henzelf als voor anderen. We hebben met elkaar een jaar gewerkt aan het komen tot een gezamenlijke lijst van onze prioriteiten. Er mochten van mij alleen acties in de lijst komen met een duidelijke actiehouder, concrete resultaten en een duidelijk tijdpad. Ik ben er trots op dat dit gelukt is en dat er nu een mooie agenda ligt. Ik zou zeggen: nu samen aan de slag!”

Over de agenda

In 2024 publiceerde het ministerie van LVVN de Visie op Voedsel uit Zee en Grote Wateren, een visie op een economische gezonde en duurzame toekomst voor de Nederlandse visserij en het ecosysteem waarin deze opereert. Om deze visie kracht bij te zetten, hebben bij de visserij betrokken partijen een uitvoeringsagenda opgesteld met concrete acties om de doelen van de visie te behalen. Deze acties dragen bij aan doelen ten aanzien van de thema’s voedsel, ruimte, ondernemerschap en beheer & regelgeving.

“Staatsecretaris Silvio Erkens: Veel dank aan Roelof Bisschop en alle betrokken partijen voor hun inzet en dit mooie resultaat. De uitvoeringsagenda sluit aan bij mijn ambities op innovatie en voedselzekerheid. Ik ben blij dat dit traject heeft geleid tot betere samenwerking tussen de diverse partijen. Samen zetten we de schouders onder een duurzame toekomst voor visserij en aquacultuur.”

Samenwerking sectorpartijen en overheid

De uitvoeringsagenda is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV), ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN), Nationaal Overleg Visafslagen (NOVA), Nederlandse Vissersbond (NVB), NetVISwerk, Noordelijke Visserij Alliantie (NVA), secretariaat van het Noordzeeoverleg (NZO), Pelagic Freezer Trawler Association (PFA), Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur (PO Mossel), Stichting De Noordzee (SDN), Vereniging Schelpdierhandel, Visfederatie, VisNed/ PO Urk, Vogelbescherming Nederland. De komende jaren werken zij samen aan het uitvoeren van de agenda.