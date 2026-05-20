Nieuw dashboard maakt partijfinanciering inzichtelijk en toegankelijk

Vanaf 20 mei is het Dashboard partijfinanciering online. Het dashboard brengt financiële informatie over politieke partijen samen op 1 centrale plek en maakt deze toegankelijker voor iedereen. Zo geeft het bijvoorbeeld inzicht in bijdragen van meer dan € 10.000 of verkiezingsbijdragen.

Politieke partijen met een zetel in de Eerste of Tweede Kamer zijn wettelijk verplicht transparant te zijn over hun inkomsten. Dat volgt uit de Wet financiering politieke partijen (Wfpp). Het Dashboard partijfinanciering brengt bestaande, openbare informatie over de financiering van politieke partijen en hun neveninstellingen samen op 1 plek. Door het dashboard wordt het voor iedereen inzichtelijk hoe politieke partijen aan hun middelen komen. Deze openheid helpt (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen.

Minister Heerma (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties): “Transparantie is de basis van een gezonde democratie. Met dit dashboard geven we iedereen de mogelijkheid om zelf te zien hoe politieke partijen worden gefinancierd.”

Van substantiële bijdragen tot verkiezingen: dit staat op het dashboard

Op het dashboard is de informatie te vinden die politieke partijen op grond van de Wfpp moeten aanleveren bij de minister van BZK. Het gaat om substantiële bijdragen van boven de € 10.000 die een politieke partij heeft ontvangen, en om de jaarlijkse verantwoording met een overzicht van bijdragen van € 1000 of meer per gever per jaar en schulden van € 25.000 of meer. Ook zijn bijdragen rondom verkiezingen te vinden: een overzicht van wat partijen en kandidaten ontvingen in aanloop naar en na afloop van de Tweede Kamerverkiezing. Daarnaast bevat het dashboard overige informatie zoals een overzicht van neveninstellingen, de hoogte van subsidies en relevante documenten zoals Kamerbrieven en rapporten.



