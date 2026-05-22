Benoeming 3 leden Adviesraad Migratie

Monika Sie Dhian Ho, Marco Pastors en Viola Bex-Reimert worden lid van de Adviesraad Migratie. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Van den Brink van Asiel en Migratie. De benoemingen gaan in per 1 september 2026.

Met het vertrek van Ton van Loon, Helga Valk en Mark Klaassen, die allen 2 termijnen raadslid zijn geweest, ontstond ruimte voor 3 nieuwe leden. De Adviesraad Migratie zocht daarbij nadrukkelijk naar een mix van wetenschappelijke kennis, praktijkervaring en expertise op Europees, nationaal en lokaal niveau.

Monika Sie Dhian Ho brengt ervaring mee op het gebied van strategisch beleid, internationale betrekkingen en Europese vraagstukken. Marco Pastors heeft ruime ervaring op het terrein van lokaal bestuur en maatschappelijke vraagstukken. Viola Bex-Reimert beschikt over expertise op het gebied van bestuursrecht, migratierecht en rechtsbescherming.

De Adviesraad Migratie bestaat uit voorzitter Monique Kremer en 9 leden. Zij zijn allemaal geselecteerd op basis van hun deskundigheid op een bepaald terrein dat te maken heeft met migratie en integratie.