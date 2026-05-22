Grotere focus op veiligheid en internationale samenwerking in Nederlandse polaire strategie 2026-2030

Ontwikkelingen in de poolgebieden hebben in toenemende mate directe gevolgen voor Nederland. Hierbij valt te denken de veiligheid aan de noordflank van het NAVO-grondgebied, het vrijkomen van grondstoffen in de nabije toekomst, en zeespiegelstijging. De ministerraad heeft ingestemd met de nieuwe polaire strategie, waarmee de Nederlandse inzet ten aanzien van het noordpoolgebied en Antarctica voor de komende jaren is vastgesteld. Het kabinet zet in op het bijdragen aan het behoud van regionale stabiliteit en veiligheid, internationale afspraken en het tegengaan van klimaatverandering.

Focus op veiligheid en stabiliteit in het noordpoolgebied

Het noordpoolgebied verandert snel. Steeds meer landen willen er invloed uitoefenen om hun belangen te beschermen, waardoor geopolitieke spanningen toenemen. Bovendien wordt het gebied door klimaatverandering toegankelijker, waardoor er nieuwe vaarroutes en mogelijkheden voor grondstoffenwinning ontstaan.

Het bewaken van stabiliteit en veiligheid staat daarom centraal in het Nederlandse beleid voor het noordpoolgebied, terwijl de inzet voor klimaat en onderzoek onverminderd doorgaat. Nederland zet in op meer betrokkenheid van de NAVO bij ontwikkelingen in het noordpoolgebied en neemt deel aan NAVO-oefeningen om de collectieve verdediging en afschrikking te versterken. Daarnaast investeert het kabinet in samenwerking met Arctische bondgenoten, bijvoorbeeld op het gebied van verantwoorde grondstofwinning en veiligheid. Ook blijft Nederland als waarnemer deelnemen aan de Arctische Raad.

Bescherming van natuur en biodiversiteit in Antarctica

In Antarctica ligt de focus op het behoud en de bescherming van het continent als unieke wildernis. Dat is ook belangrijk vanwege de cruciale rol van Antarctica voor het mondiale klimaat. Nederland is lid van het Antarcticaverdrag en mag daarom meebeslissen over het beheer en de toekomst van het continent. Hierin staan voor Nederland naleving van de afspraken uit het Antarcticaverdrag, reguleren van toerisme en het tegengaan van biodiversiteitsverlies en vervuiling centraal.

Via hoogwaardig poolonderzoek draagt Nederland bovendien bij aan kennisontwikkeling, bijvoorbeeld over zeespiegelstijging, vogelgriep en effecten van vervuiling. Ook blijft Nederland actief deelnemen aan de Antarctic Treaty Consultative Meeting (ATCM). In 2028 is Nederland gastland voor de 50ste vergadering van de ATCM.