Kabinet werkt aan sancties om goederen uit onrechtmatige Israëlische nederzettingen te weren van de Nederlandse markt

Het kabinet werkt aan een verbod op handel in goederen afkomstig uit onrechtmatige Israëlische nederzettingen. Hiervoor heeft het kabinet op 22 mei 2026 besloten een sanctiebesluit voor te leggen aan de Raad van State voor een spoedadvies.

Waarom sancties tegen onrechtmatige Israëlische nederzettingen?

Volgens het Internationaal Gerechtshof en het kabinet is de Israëlische bezetting onrechtmatig. Met het sanctiebesluit geeft Nederland nadere invulling aan de internationaalrechtelijke verplichting die het heeft om niet bij te dragen aan deze onrechtmatige situatie.

Het kabinet maakt zich bovendien grote zorgen over de situatie op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza, alsook de Syrische Golanhoogvlakte waarop dit besluit ook van toepassing is. Lees meer over het Nederlands beleid met betrekking tot Israël en de Palestijnse Gebieden.

Wat houden de sancties in?

Met de voorgenomen sancties wordt het Nederlandse (rechts)personen verboden om:

goederen uit de onrechtmatige Israëlische nederzettingen te importeren;

goederen uit de onrechtmatige Israëlische nederzettingen te (ver)kopen;

tussenhandeldiensten te verlenen die te maken hebben met goederen uit de onrechtmatige Israëlische nederzettingen;

bovenstaande handelsverboden te omzeilen.

Na ontvangst van het advies van de Raad van State stelt het kabinet een reactie op dit advies op, wordt het sanctiebesluit definitief vastgesteld en volgt publicatie in het Staatsblad. 2 maanden na publicatie treden de sancties in werking.

Voor andere economische activiteiten die direct bijdragen aan de aanleg of instandhouding van de onrechtmatige nederzettingen blijft het ontmoedigingsbeleid gelden, dat Nederland sinds 2006 voert.

Informatie voor ondernemers

Heeft u vragen over de gevolgen van dit sanctiebesluit voor uw bedrijf? Houd de pagina Ondernemen in Israël van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) goed in de gaten. Hier zal na het advies van de Raad van State aanvullende informatie over de sancties worden gegeven. U kunt ook contact opnemen met RVO klantcontact voor persoonlijk advies.